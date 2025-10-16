De helft van de Formule 1-teams heeft voor komend weekend de livery aangepast. Ook de Racing Bulls verschijnen met een bijna onherkenbare auto bij de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Max Verstappen begon ooit zijn Formule 1-carrière bij Toro Rosso, één van de voorlopers van Racing Bulls. Hij maakte na vier races in 2016 de overstap naar Red Bull, waar hij het zitje overnam van Daniil Kvyat. De Nederlander won direct de Grand Prix van Spanje.

De Racing Bulls verrassen voor komend weekend met een zeer bijzondere livery. De Italiaanse renstal kiest voor een schildpaddenpatroon op de auto. Die livery is in samenwerking met rapper en singer-songwriter Shaboozey bedacht.

'Gewaagde uiting'

"Deze speciale livery’s zijn onderdeel van onze identiteit geworden, waarbij autosport samenkomt met muziek, mode en creativiteit", stelt CEO Peter Bayer. "Het ontwerp dat we dit weekend op de baan zetten, is wederom een gewaagde uiting van die geest. Austin is de perfecte plek om dit tot leven te brengen."

Liam Lawson en Yuki Tsunoda zullen als Racing Bulls-coureurs blij zijn met ieder punt dat ze kunnen pakken tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daar krijgen ze twee kansen voor, aangezien er zaterdag ook een sprintrace op het programma staat. Verstappen zal om de bovenste plek mee willen strijden.

Max Verstappen

De viervoudig wereldkampioen wil namelijk nóg beter presteren dan in de afgelopen races. Verstappen won twee van de laatste drie grands prix en eindigde in Singapore op de tweede plek. Met nog zes raceweekenden te gaan is de achterstand op WK-leider Oscar Piastri nog altijd zeer groot: 63 punten. De Limburger heeft in Austin, Texas twee kansen om dat gat verder te dichten.

Zo'n sprintweekend brengt echter ook een flinke uitdaging met zich mee, want er is maar één vrije training. Dat zijn er normaal gesproken drie. "Daardoor moeten we er snel bovenop zitten, omdat er minder tijd is om dingen fijn te tunen. Op dit circuit draait het om de juiste balans vinden tussen snelheid op de rechte stukken en downforce voor de snelle bochten. De hobbels in het wegdek kunnen het ook altijd lastig maken", analyseerde Verstappen.