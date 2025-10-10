Jos Verstappen veroverde anderhalve week geleden samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul de titel in het Belgische rallykampioenschap. Als coureur voelt hij zich helemaal in zijn element. Toch is er één ding binnen de rallysport dat Verstappen absoluut niet zou willen doen.

Al een paar jaar blaast Jos zijn racecarrière nieuw leven in, maar dan in de rallysport. Dit seizoen combineerde hij deelnames aan het Europees Rallykampioenschap met het Belgische kampioenschap. Die laatste won hij zelfs.

Bidden

Tijdens een rally moet hij regelmatig volledig vertrouwen op zijn navigator. Verstappen heeft dan ook veel respect voor dat onderdeel van de autosport, met in het speciaal ook voor zijn vaste navigator.

"Elke ochtend bid ik, want als coureur ken je de risico's natuurlijk. Maar ik denk oprecht dat je als navigator nog meer lef moet hebben.", onthulde de voormalig Formule 1-coureur aan Formula 1 Magazine.

En zo moedig om als navigator aan de slag te gaan is Verstappen niet. "Ik zou zelf nooit naast een ander willen zitten", liet hij blijken. De coureur zou het ook niet voor zijn eigen zoon doen. "Zelfs niet bij Max."

Teamwork

Verstappen zijn navigator, de ervaren Jamoul, legde uit dat hij zelf ook niet iedereen zou willen helpen in de wagen. "Ik stap niet bij iedereen in, maar wel bij Jos. Dat is geen probleem, we vertrouwen elkaar volledig."

Jamoul zei dat hij ook een zekere controle heeft over wat er in de auto gebeurt, ondanks dat hij niet zelf stuurt. "Als navigator moet je sterk zijn, maar het is niet zo dat ik geen controle heb. Júist wel, want ik vertel Jos wat te doen."

Niet alleen Formule 1

Waar vader Jos tegenwoordig ook in andere takken van de autosport actief is, doet zoon Max dat ook. Op dezelfde dat dat Jos in België de titel pakte in het Belgian Rally Championship, won de Red Bull-coureur overtuigende de vier uursrace op de Nürburgring tijdens zijn debuut in de GT3.