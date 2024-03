Max Verstappen pakt 33ste pole ooit: 'Maar ik vind het getal één mooier'

Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van 2024 alweer binnen. De Red Bull-coureur start zaterdag bij de GP van Bahrein vanaf de eerste startplek. De wereldkampioen begint dus prima aan het nieuwe seizoen.

Bij Viaplay vertelde de drievoudig wereldkampioen over het rondje waarmee hij pole pakte. Zo had hij profijt van wat slipstream achter Oscar Piastri van McLaren. "Dat hielp een beetje, een tiende ofzo, na de eerste bocht", aldus Verstappen. "Hij ging netjes aan de kant. Dat kwam perfect uit."

De kwalificatie ging "beter dan verwacht", erkende hij. Tijdens de vrije trainingen kwam de Red Bull nog wat moeizaam op gang. Dat had te maken met de balans van de auto. "Dit is een stap vooruit. In Q3 kwam het redelijk goed samen. Maar het zat heel dicht bij elkaar allemaal. Tot nu toe denk ik wel dat we sterk zijn."

33e pole voor Max Verstappen

Het is de 33e F1-pole in zijn carrière. En laat dat nou net het cijfer zijn dat op zijn Red Bull prijkt. Een mooi aantal dus? "Ik vind het getal één mooier", lachte Verstappen, verwijzend naar zijn drang om te winnen.

Tegen andere media zei Verstappen nog iets meer over zijn ervaringen. "Het was heel leuk, de baan had veel grip, alleen was het een beetje 'tricky' met de wind om een goed rondje bij elkaar te krijgen", tekende RTL op. "Ik ben blij om op pole te staan. Om eerlijk te zijn had ik het niet verwacht."