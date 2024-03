Max Verstapppen blijft Charles Leclerc voor en pakt toch weer pole position voor GP Bahrein

Max Verstappen mag op pole position beginnen tijdens de GP van Bahrein. Na een paar moeizame vrije trainingen was het de vraag of het dit weekend ging lukken, maar met een tijd van 1:29.179 reed hij zijn Red Bull naar de eerste startplek. Charles Leclerc staat naast hem op de eerste startrij, op twee tienden achterstand.

Lang leek het erop dat Leclerc het Verstappen echt lastig kon maken. Zo reed hij zijn eerste run in Q3 op gebruikte banden en was hij in Q2 zelfs sneller dan de Nederlander. Uiteindelijk trok se Nederlander toch aan het langste eind. Al moet wel gezegd worden, dat het een stuk spannender was dan veel kwalificaties van vorig jaar.

Blamage voor Alpine

Er gebeurden weinig bijzondere dingen tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Verstappen klaagde over een enorme file in de pitstraat, toen ongeveer vijftien coureurs tegelijkertijd naar buiten wilden. Hij vroeg zich af of hij erlangs mocht. Tekst loopt door onder de video.

GP Bahrein: Snelle start Verstappen in Q1 Max Verstappen kende een bliksemstart tijdens het eerste deel van de kwalificatie in Bahrein.

De Saubers van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, Logan Sargaent van Williams en de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly haalden het niet. Zij starten dus achteraan het veld tijdens de race op zaterdag. Een enorme blamage voor het Franse team.

Hulkenberg het kwalificatiebeest

De Nederlander van Red Bull liet tijdens het tweede deel pas echt een keer zijn spierballen zien. Tijdens zijn eerste run reed hij 1:29.374, ruim een halve seconde sneller dan nummer twee Sergio Pérez. Charles Leclerc van Ferrari dacht tijdens de tweede run: ‘Dat kan ik ook’. Hij reed nog eens twee tienden van de tijd van Verstappen af.

Nico Hulkenberg van Haas was toch wel de grootste verrassing. Hij haalde met een zesde tijd het laatste deel van de kwalificatie. Q2 betekende het einde van Yuki Tsunoda, toch wel enigszins verrassend Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen.

Strijd tussen Verstappen en Leclerc

Ook tijdens het laatste deel was Verstappen weer de snelste in de eerste run, met een tijd van 1:29.421. Leclerc zat daar maar een aantal honderdsten achter, maar deed dat wel op een gebruikte set zachte banden. Het beloofde wat voor de tweede run.

Even leek het er dus op de Monegask van Ferrari het Verstappen moeilijk kon maken, maar dat viel in de tweede run tegen. De Nederlander reed 1:29.179, Leclerc kon slechts tot op twee tienden naderen. Verstappen begint dus gewoon weer op pole en heeft vrij baan voor zich tijdens de GP van Bahrein. Bekijk zijn ronde hieronder. Tekst loopt door onder de video.

Kijk hier naar het polerondje van Verstappen in Bahrein Max Verstappen heeft zijn 33e pole position gepakt. Hij mag vooraan starten tijdens de GP van Bahrein. Bekijk zijn rondje hier.

Volledige uitslag kwalificatie in Bahrein

Check hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie in Bahrein.