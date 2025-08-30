Max Verstappen begint zoals verwacht niet vooraan bij zijn thuisrace in Zandvoort. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland was hij andermaal niet opgewassen tegen de McLarens. Oscar Piastri zette in een ronderecord het beste rondje neer, voor teamgenoot Lando Norris.

Al in Q2 wist Verstappen dat hij zijn baanrecord kwijt was. De Nederlander zette 1.08,885 neer in 2021. Daar kwam Norris tijdens de laatste vrije training al bijna aan, maar in de kwalificatie dook hij eronder. De Brit perste er een rondje van 1.08,874 uit. Het was het voorteken voor wat zou komen later in de kwalificatie.

Pole position voor indrukwekkende Piastri, Verstappen op tweede startrij

McLaren maakte zoals verwacht uit wie er vooraan zou starten op zondag in Zandvoort. Piastri deelde de eerste klap uit (1.08,662) ten opzichte van zijn teamgenoot, al was het verschil miniem (+0,012). Daarachter was het gat met Verstappen groot, die wel best of the rest was.

In zijn tweede run verbeterde de Nederlander licht, alleen dat was vooral om zijn eigen tijd aan te scherpen en niet om de McLarens te bedreigen. Norris beet zich uiteindelijk stuk op Piastri, die zondag vooraan begint. Met vertrouwen, want hij nam een flinke hap uit het baanrecord van Verstappen. Ook is het voor het eerst sinds 1982 dat twee coureurs van hetzelfde team op de voorste startrij staan.

Dag om snel te vergeten voor Stroll

Lachende gezichten dus bij McLaren. Waar het gezicht op onweer zal staan in een deel van de garage van Aston Martin. Vrijdag reed Lance Stroll zijn wagen volledig in de prak. Monteurs werkten hard om hem zaterdag weer op de baan te krijgen. Dat vertrouwen betaalde de Canadees niet terug.

Aston Martin's mechanics worked into the night to get Lance Stroll's car into qualifying...



Only for the Canadian driver to then crash out again 😔 pic.twitter.com/Hi8HqP1RIr — Autosport (@autosport) August 30, 2025

Bij een slaapmomentje in het eerste deel van de kwalificatie belandde hij met zijn Aston Martin op het gras en raakte hij de controle kwijt. Hij stuiterde over het grind tegen de vangrail aan, waarmee hij zijn neus kwijtraakte. Dat niet alleen, want de vloer was dusdanig beschadigd dat hij helemaal geen tijd kon noteren. Ook Nico Hülkenberg (17), Yuki Tsunoda (12) en Kimi Antonelli (11) stelden teleur in de kwalificatie.

Tevreden Verstappen

Verstappen was blij met zijn kwalificatie. "De energie die ik van het publiek krijg is heel bijzonder", zei Verstappen op het circuit in een interview na afloop. "Rijden in Zandvoort blijft speciaal. Laten we kijken wat we op zondag kunnen doen. We gaan ons vooral focussen op onze eigen race."

Verstappen wist de Grote Prijs van Nederland in 2021, 2022 en 2023 te winnen. De Brit Lando Norris was in 2024 de snelste in Zandvoort.