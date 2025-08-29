Oscar Piastri is begonnen aan het tweede deel van het seizoen in de Formule 1. De Australiër gaat aan kop in de WK-stand en vecht met teamgenoot Lando Norris om de wereldtitel. Piastri kan opgelucht ademhalen dat een bizar incident in de tweede vrije training van de GP Nederland hem geen straf opleverde.

Piastri, die derde werd achter Norris en Fernando Alonso in VT2, keerde terug na de pitstraat na een rode vlag van Alex Albon. Het was de tweede keer dat de sessie stil lag, na een eerdere crash van Lance Stroll. Eenmaal aangekomen in de pits ging het bijna mis met Piastri door gebrekkige communicatie van zijn team McLaren.

Piastri botst bijna op Russell

Piastri reed voor Russell en was van plan te stoppen bij de garage van McLaren. Hij stuurde echter in op de plek van teamgenoot Norris, dus stuurde hij opeens de andere kant op. De Engelsman van Mercedes trapte vol op de rem. "Hij stuurde op me in. Zoals je aan mijn stem kunt horen, was ik daar nou niet bepaald enthousiast over", klaagde Russell over de boordradio.

Russells wielen blokkeerden en hij raakte de auto van Piastri licht. Het was een klein incident zonder schade aan de auto's, maar de stewards stelden een onderzoek in. Ze ontdekten dat de ingang van Piastri's pitbox werd geblokkeerd door een monteur met een krik, waardoor hij moest uitwijken naar de 'fast lane' van de pitstraat.

Boete voor McLaren

McLaren gaf toe dat ze Piastri niet hadden geïnformeerd dat Russell vlak achter hem zat, anders had hij anders gehandeld. De stewards waren het hiermee eens en legden McLaren een boete van 5.000 euro op, zonder straf voor Piastri zelf. Die kan dus opgelucht ademhalen in de titelstrijd met Norris.

Zaterdagochtend komt Piastri weer in actie op Circuit Zandvoort met de derde vrije training. Die is om 11.30 uur. Om 15.00 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace. Die is zoals vertrouwd ook om 15.00 uur.

WK-stand

Piastri moest de laatste grand prix voor de zomerstop aan teamgenoot Norris laten. Daardoor is zijn voorsprong in de WK-stand wat geslonken. De Australiër staat op 284 punten, negen meer dan zijn ploeggenoot. Max Verstappen is de nummer 3 op 187 punten.