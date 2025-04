Max Verstappen reageert op discussie rondom veelbesproken concurrent: 'Dat is alles wat ik kan doen'

Het gaat op sociale media over de opvallende vleugel van McLaren. Die staat heel anders ingesteld dan bij andere teams. Dat is Max Verstappen logischerwijs ook opgevallen en die probeert zo veilig mogelijk te antwoorden op de betreffende vragen over het onderwerp.

Verstappen is in Bahrein aangekomen voor de vierde grand prix van het Formule 1-seizoen. De Nederlander staat één punt achter McLaren-coureur Lando Norris in de WK-stand. Dat de Brit een snellere auto heeft wisten we al even, maar mogelijk helpt die opvallende vleugel een beetje mee.

"Ik maak de regels niet", zegt Verstappen in Bahrein. "En ik hoef die regels ook niet te handhaven. Wat ik zie, dat zien waarschijnlijk heel veel mensen, maar dat is het dan ook wel. Ik weet wat er gebeurt, maar ik richt me alleen op onze eigen auto. Dat is alles wat ik kan doen."

Regels handhaven

De vraag blijft of het legaal is of niet. Anders zouden andere teams het slimmigheidje ook kunnen toepassen. Verstappen blijft in ieder geval diplomatiek en geeft aan dat hij niet klaagt, zolang het binnen de regels is. "Als het toegestaan is, dan wel, toch? Iedereen zoekt altijd de limieten op en vervolgens is het aan de FIA om te bepalen wat wel en niet mag."

Sped up version of the McLaren "breathing" rear wing pic.twitter.com/LyiCZart0v — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) April 9, 2025

Geen klachten

Overigens zijn er géén klachten binnengekomen bij de FIA over de vleugel van McLaren. Daarnaast voldoet het ding ook aan alle eisen die in de regels staan qua afmetingen.

Grand Prix van Bahrein

Verstappen kan goede hoop putten uit het verleden in Bahrein. De Nederlander was er afgelopen twee jaar de snelste en in 2024 pakte hij zelfs een Grand Slam: pole position, winst, de snelste ronde én de hele race geleid. Dat deed hij in zijn carrière vijf keer, waarvan die in Bahrein de meest recente is.

De GP in Sakhir staat zondag om 17.00 uur op het programma. Het is dan avond in de woestijn.