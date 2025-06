Hij had allang met pensioen kunnen gaan, maar Helmut Marko is met zijn 83 jaar nog altijd één van de grote namen binnen het team van Red Bull Racing. De workaholic geeft een inkijkje aan De Telegraaf in zijn kantoor, waar onder andere Max Verstappen zijn contract tekende. De Nederlander liet daar een opmerkelijke boodschap achter.

Hoewel Marko de laatste maanden soms onder vuur ligt vanwege het mindere seizoen van Red Bull, is hij nog altijd een van de grote namen binnen het team waar Verstappen rijdt. De Nederlander onderhoudt dan ook nog altijd een hele sterke band met hem. "Vrijwel alle contracten van Max zijn hier getekend”, vertelt Marko aan een lange tafel, vlak bij zijn bureau aan De Telegraaf.

Minderjarig

Het eerste contract van Verstappen behoort daar echter niet bij. Dat was in 2014, toen de Nederlandse topcoureur nog minderjarig was. Het contract werd getekend in een koffietentje bij het vliegveld van Dusseldorf met de hele familie erbij, omdat zijn ouders moesten tekenen aangezien hij nog niet oud genoeg was om alleen te tekenen. "Het eerste gesprek met Max dat jaar hebben we hier gevoerd in het kantoor. Jos en Raymond zaten ergens anders. Daarna zijn we wel met z’n allen gaan lunchen,” herinnert Marko zich.

'Hij wist hoeveel blikjes Red Bull wereldwijd verkocht'

"Tijdens dat eerste gesprek was Max helemaal niet nerveus," gaat de Oostenrijker verder. "Hij had zich goed voorbereid, wist hoeveel blikjes Red Bull wereldwijd verkocht en dat soort dingen. Een oudere geest in een jong lichaam. De onderhandelingen met zijn manager hebben nooit veel tijd in beslag genomen. Meestal was het na één of twee gesprekken voor elkaar."

Marko heeft zijn eigen, vaste kamer in een hotel, waar hij tijdens het ontbijt dagelijks de krant leest. In de kamer staan ook een aantal bijzondere voorwerpen: helmen van Verstappen en Sebastian Vettel uit hun eerste kampioensjaren (2010 en 2021). Verstappen liet in het Duits een bijzondere boodschap op zijn helm achter: "Zelfs de crash in Silverstone kon ons niet tegenhouden het wereldkampioenschap te winnen!"

Salaris

Verstappen, die momenteel één van de best betaalde Nederlandse sporters is, kon aan de start van zijn carrière niet direct op een vetpot rekenen, vertelt Marko: "aan het begin verdiende Max niet zoveel, maar gezien al het succes is het logisch dat dat is veranderd.”

'Ons grootste bezit'

Dat is niet zomaar, want volgens Marko zijn de meeste successen bij Red Bull dan ook te danken aan de Nederlander: "Max is ons grootste bezit. De meeste van onze successen de laatste jaren hebben we vooral dankzij hem geboekt."