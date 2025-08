De Formule 1-coureurs leken zich voor de tweede grand prix op rij op te mogen maken voor een regenachtig raceweekend, maar dat blijkt toch niet het geval. In Hongarije heeft het er alle schijn van dat het droog gaat blijven en dat kan weleens slecht nieuws zijn voor Max Verstappen.

Het weer bij de vorige race op het circuit van Spa-Francorchamps zorgde voor de nodige ophef. De wedstrijdleiding besloot namelijk om te wachten tot de regenwolken voorbij waren gevlogen én de baan volledig droog was. Daar stond Verstappen dan, die zijn auto had afgesteld op een natte race. De grand prix ging uiteindelijk een uur en twintig minuten later dan gepland van start en de Nederlander maakte geen seconde kans op de eindzege. Hij moest het doen met een vierde plek achter Oscar Piastri, Lando Norris en Charles Leclerc.

Verstappen won in België nog wel de sprintrace en dus waren er toch wat positieve punten mee te nemen. De situatie is een week latere echter totaal anders. In Hongarije krijgt hij zijn Red Bull maar niet aan de praat. In de droge kwalificatie kwam hij zaterdag niet verder dan de achtste plaats. Zelfs Sauber-coureur Gabriel Bortoleto start zondag voor de regerend wereldkampioen.

Regen- of onweersbui

Aangezien Verstappen er op de droge baan voorlopig niet aan te pas komt, moet hij hopen op een paar buien zodat hij in onvoorspelbare omstandigheden eventueel nog een verschil kan maken. Lange tijd leek het er ook op dat die regen zou gaan komen, maar de verwachtingen zijn inmiddels bijgesteld.

Dat meldt Weeronline: 'De kans dat de race morgen opnieuw wordt uitgesteld vanwege de regen is klein. In de ochtend trekken regen- en onweersbuien over het circuit, maar deze buien trekken weg en dat betekent dat het al ruim voor de starttijd van 15:00 uur droog is in Hongarije. Tijdens de race schijnt de zon en is het 26 graden.'

Grand Prix van Hongarije

De race op zondag is om 15.00 uur, waarna de coureurs bijna vier weken mogen genieten van een welverdiende vakantie. Het seizoen gaat eind augustus weer verder met de Grand Prix van Nederland. In twee van de vier weken mogen de Formule 1-teams helemaal niks aan de auto's aanpassen. Dat is vooral vervelend voor Red Bull, want zij hebben een grote achterstand op McLaren.