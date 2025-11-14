De Formule 1 nadert zijn climax. Met nog drie races te gaan heeft Lando Norris de beste papieren om wereldkampioen te worden. Max Verstappen maakt nog kans op zijn vijfde titel op rij. In een ander klassement lijkt de Nederlander echter kansloos voor de koppositie.

Bij de afgelopen Grand Prix van Brazilië deed Norris uitstekende zaken voor zijn allereerste wereldtitel. De Brit van McLaren won zowel de sprint- als hoofdrace. Zijn teamgenoot Oscar Piastri viel uit in de sprintrace en werd slechts vijfde op zondag. Het gat is nu 34 punten in het voordeel van Norris. Verstappen staat op 49 punten achterstand.

Het gat had nog groter kunnen zijn, ware het niet dat Verstappen een legendarische race reed op zondag. Vanuit de pits ging de Nederlander de ene na de andere coureur, om uiteindelijk op P3 te eindigen. De Nederlander heeft dus nog een sprankje hoop op zijn vijfde wereldtitel op rij. Die zal hij liever willen winnen dan het Destructor's Championship.

Bortoleto grootste brokkenpiloot, Verstappen stijf onderaan

Dat is geen officieel klassement van autosportfederatie FIA, maar een internetfenomeen dat opgepikt is door The Sun. Hierbij wordt gekeken naar de coureurs die de meeste schade hebben gereden over een seizoen. Momenteel heeft Gabriel Bortoleto van Kick Sauber de twijfelachtige eer om bovenaan het Destructor's Championship te staan. Hij kostte zijn ploeg 3,05 miljoen euro.

Nummer 2 is Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda met 2,82 miljoen euro. Hij crashte natuurlijk zwaar in de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna. Norris staat derde. Hij boorde zijn McLaren in de vangrail bij de kwali van de GP Saoedi-Arabië en reed tegen de achterkant van teamgenoot Piastri in Canada. Opvallend is ook de vijfde plek van Jack Doohan, de Australiër reed namelijk maar vijf races voor Alpine.

Verstappen staat stijf onderaan met maar 199.000 euro aan schade. Die liep hij op bij kleine incidenten in Miami, Oostenrijk en Brazilië.

Top 10 met grootste schade

Coureur Team Schade 1. Gabriel Bortoleto Kick Sauber 3,05 miljoen euro 2. Yuki Tsunoda Red Bull Racing 2,82 miljoen euro 3. Lando Norris McLaren 2,26 miljoen euro 4. Lance Stroll Aston Martin 2,03 miljoen euro 5. Jack Doohan Alpine 1,81 miljoen euro 6. Charles Leclerc Ferrari 1,7 miljoen euro 7. Oscar Piastri McLaren 1,58 miljoen euro 8. Isack Hadjar Racing Bulls 1,47 miljoen euro 9. Franco Colapinto Alpine 1,42 miljoen euro 10. Liam Lawson Racing Bulls 1,39 miljoen euro

Strijd om wereldtitel

Er volgen nog drie raceweekenden te beginnen met de Grand Prix van Las Vegas op 22 november. Daarna zijn nog de races in Qatar en Abu Dhabi. In Qatar vindt ook nog een sprintrace plaats, waardoor er nog maximaal 83 punten te verdienen zijn. Verstappen heeft mathematisch dus nog een kans om wereldkampioen te worden. Maar de beste papieren heeft Norris, alleen niet als het om schade gaat.