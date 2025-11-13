Max Verstappen reed afgelopen weekend in Brazilië een weergaloze race, maar lijkt desondanks na vier jaar onttroond te gaan worden als wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander maakte ondertussen ook nog kans op een hele andere merkwaardige prijs, maar die ging aan zijn neus voorbij.

Verstappen werd eerder dit jaar voor het eerst vader toen zijn vriendin Kelly Piquet beviel van dochtertje Lily. Dat leverde de F1-kampioen onlangs een bijzondere nominatie op, want hij maakte ineens kans op één van de prijzen in de 'Sexiest Man Alive'-verkiezing van het magazine People.

De Red Bull-coureur deed niet mee om de grote prijs, maar stond wel op de shortlist in de categorie 'Sexiest New Dad in Sports'. De andere genomineerden waren American Football-speler Christian McCaffrey en honkballers Shohei Ohtani en Aaron Judge.

Verstappen grijpt mis

De lezers van het magazine kregen enkele weken de tijd om te stemmen en aangezien het tijdschrift vooral in de Verenigde Staten populair is, leek de kans klein dat Verstappen zou winnen van de drie anderen, die allemaal actief zijn in een Amerikaanse sportcompetitie.

Inmiddels is duidelijk dat Verstappen inderdaad naast de titel heeft gegrepen. Zijn uiterlijk viel niet genoeg in de smaak en dus ging McCaffrey er met de overwinning vandoor. Hij verwelkomde eerder dit jaar samen met zijn vrouw Olivia een dochter genaamd Colette.

Lewis Hamilton

Verstappen was niet de enige F1-coureur met een nominatie. Lewis Hamilton (Ferrari) maakte kans om uitgeroepen te worden tot de 'Meest Sexy 40-jarige', maar ook hij verloor. Danser Derek Hough bleek volgens de stemmers aantrekkelijker dan de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton bevond zich in goed gezelschap, want ook Cristiano Ronaldo was genomineerd in de categorie.

GP Las Vegas

Verstappen komt volgende week weer in actie en wie weet beseffen de Amerikaanse fans dan wel dat ze een fout hebben gemaakt. De Red Bull-coureur rijdt dan de GP van Las Vegas. Hij heeft daar een goed resultaat nodig om hoop te blijven houden op een vijfde titel op rij.

De Nederlander heeft met nog drie races te gaan een achterstand van 49 punten op WK-leider Lando Norris. Oscar Piastri staat 24 punten achter op de Brit en heeft dus ook nog een ruime voorsprong op Verstappen.