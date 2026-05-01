Bij de kwalificatie voor de sprintrace in een bloedheet Miami heeft viervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen zich in de Red Bull naar P5 gereden. De sprintpole was voor Lando Norris (McLaren), de regerend wereldkampioen.

Zaterdagavond was het voor de 22 bolides tijd om zich in Miami te kwalificeren voor de sprintrace, die zaterdag plaatsvindt. Nadat Verstappen in zijn Red Bull bij de eerste vrije training de tweede tijd neerzette, was het de vraag of het team ook zulke hoge ogen zou gooien bij de sprintkwalificatie.

De omstandigheden waren zwaar: dik 31 graden Celsius, met een asfalttemperatuur van 55 graden.

Verloop van sprintkwali

Het eerste deel van de kwalificatie verliep sneu voor Lance Stroll, want de coureur van Aston Martin kwam de pitstraat niet uit en zette dus ook geen tijd neer. Voor Verstappen was het met P7 een middelmatige sessie. Hij gaf 1 seconde toe op Lando Norris in de McLaren. In het tweede deel was de zoon van oud-coureur Jos Verstappen 0,7 seconde trager dan Charles Leclerc in de Ferrari.

In de slotsessie liet Verstappen lang op zich wachten. Pas tegen het einde reed hij de baan op om vervolgens de vijfde tijd te realiseren, op dik een halve tel van Norris.

Eerste vrije training

Bij de eerste vrije training gaf Verstappen 0,297 toe op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die de beste tijd noteerde. De koningsklasse lag in april stil, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt.

De RB22 van Verstappen kwam in Miami het circuit op met onder meer de in april geteste roterende 'Macarena-vleugel'. Mogelijk mede door de aanpassing bivakkeerde hij de hele training in de top 5 van beste tijden. Tien minuten voor het einde tekende hij op de zachte band voor de snelste tijd, waarna Leclerc nog net iets sneller was. De Nederlander klaagde tijdens de training wel over problemen bij het schakelen.

Aanpassingen

Tijdens de lange pauze in de Formule 1 voerde autosportfederatie FIA aanpassingen door in het motorreglement. Op aandringen van de teams en de coureurs werd onder meer het vermogen van de batterij zodanig aangepast dat de coureurs meer vol gas kunnen rijden in de kwalificatie. Red Bull maakte gebruik van de onderbreking om aan de auto te werken, in een poging deze te verbeteren.

Verstappen sprak in aanloop naar de grand prix van Miami de hoop uit dat hij in Miami wat dichter bij de top 3 kon komen. Dit zou een stap vooruit zijn na de teleurstellende start van het seizoen. De 28-jarige Limburger bezet na drie races de negende plaats in het kampioenschap.

Hoop

Verstappen zei voor dit raceweekend begon: "Het team heeft in die lange pauze hard gewerkt om uit te vinden hoe we de auto kunnen verbeteren. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan in Miami en hopelijk kan ik wat dichter bij de top 3 komen.

De viervoudig wereldkampioen heeft weinig succes gekend in de eerste drie races. De Limburger staat op een voor hem ongewoon lage negende plaats in het kampioenschap. Hij sprak de afgelopen weken herhaaldelijk zijn ongenoegen uit over de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Het constant controleren of zijn batterij nog genoeg power had, heeft zijn plezier in het racen weggenomen.