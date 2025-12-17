Vanaf volgend jaar rijden Max Verstappen en co met compleet nieuwe Formule 1-bolides. Woensdag presenteerde de FIA de regels van de nieuwe auto's. Een ding is zeker: de koningsklasse van de autosport gaat steeds meer lijken op een computerspelletje.

De FIA toonde woensdag voor het eerst hoe de nieuwe auto's eruit moeten zien. Zo zijn ze korter en smaller dan de afgelopen jaren. De breedte neemt met 10 centimeter af. Het minimumgewicht is verlaagd naar 770 kilogram.

Minder 'vuile lucht'

De nieuwe vormen van de luchtinlaten moeten de 'vuile luchtstroom' verminderen. Coureurs die in deze stroom rijden hebben last van meer bandendegradatie en minder downforce.

Ook moet de luchtweerstand met 40 procent afnemen. De nieuwe auto's genereren tussen de 10 en 30 procent minder downforce vergeleken met de bolides die tot eind 2025 werden gebruikt. Hierdoor hebben de auto's minder grip in de bochten en wordt er meer beroep gedaan op de kwaliteiten van de coureur.

Nieuwe standen en knoppen

Het DRS-systeem verdwijnt vanaf volgend jaar. Deze wordt vervangen door een 'inhaalmodus', voorheen Manual Override Mode. Het verschil van minder dan één seconde met de voorligger blijft. Dit betekent dat coureurs op bepaalde delen van het circuit de inhaalmodus mogen activeren, wanneer ze binnen één seconde achter hun voorganger rijden. Het openen van de achtervleugel verdwijnt dan wel. De extra kracht komt van het hybride systeem, dat wordt vertaald in meer batterijvermogen.

Ook de termen voor actieve aerodynamica zijn vereenvoudigd. De X- en Z-mode zijn verleden tijd. Coureurs kunnen vanaf nu met een druk op een knop rekenen op meer downforce in bochten en minder luchtweerstand op rechte stukken. Het eerste heet 'corner mode', het tweede 'straight mode'. De FIA bevestigde dat in straight mode de beweegbare elementen van zowel de achter- als voorvleugel openen, net als bij DRS deels voorheen gebeurde. Voor corner mode keren de beweegbare aerodynamische elementen terug naar hun oorspronkelijke gesloten positie.

'Mario Kart'

Door alle nieuwe standen, modussen en knoppen begint de Formule 1 steeds meer op een computerspelletje te lijken. Formule 1-verslaggever van de NOS Louis Dekker komt dan ook met een opmerkelijke waarschuwing. "Sommige coureurs zijn bang dat de Formule 1 op Mario Kart gaat lijken." Het is de bedoeling dat het nieuwe regelement voor de auto's vijf jaar gaat gelden.