Max Verstappen treedt door onverwachte pole in Japan toe tot eliteclubje met andere wereldkampioenen

Wereldkampioen Max Verstappen is de derde coureur die vier of meer kwalificaties op rij wint voor de Grand Prix van Japan in de Formule 1. Sinds de terugkeer van Japan op de Formule 1-kalender in 2022 is Verstappen onverslaanbaar in de kwalificaties op Suzuka.

Zaterdagochtend (Nederlandse tijd) verbaasde Verstappen vriend en vijand - inclusief zichzelf - met de snelste ronde bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Dat niet alleen, hij deed het ook nog in een baanrecord.

"Alles was op de limiet, misschien ook wel erover", reageerde hij opgetogen voor de camera van Viaplay. "Ik maakte gewoon geen fout. En elke run was ik gewoon wat beter, waar andere die progessie niet maakte. Het circuit ligt mij denk ik wel. Dat helpt."

In eliteclub met Schumacher en Vettel

Eerder behaalden de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel de prestatie van Verstappen, waarbij Schumacher vijf polepositions op rij pakte in Japan en Vettel vier.

De reeks gewonnen kwalificaties van Schumacher en Vettel vielen grotendeels samen met de jaren waarin zij de Formule 1 domineerden. Schumacher behaalde vijf polepositions op rij op Suzuka tussen 1998 en 2002, met drie overwinningen op rij tussen 2000 en 2002. Daarvoor werd hij tweede in 1999 en viel hij uit in 1998, wat een cruciale klap was voor zijn ambities om tegen Mika Häkkinen te strijden om de wereldtitel.

Vettels vier opeenvolgende polepositions op Suzuka vallen bijna volledig samen met de jaren waarin Red Bull Racing de Formule 1 domineerde, tussen 2009 en 2012. In 2013 werd de kwalificatie gewonnen door de andere Red Bull-coureur, Mark Webber.

Snel circuit geliefd onder coureurs

Suzuka is een favoriet circuit onder Formule 1-coureurs. Het snelle en technische Japanse circuit legt de sterke punten van de beste auto's bloot, maar ook de zwakke punten van de andere bolides.

Primeur voor Verstappen?

Verstappen kan zondag voor de vierde keer op rij de Grand Prix van Japan winnen, dat lukte nog geen enkele andere coureur. Zelf heeft hij geen al te hoge verwachtingen. "Normaal gesproken als het gewoon droog blijft en het een normale race is, wordt het heel lastig."