Max Verstappen stunt met pole position op GP Japan, blamage voor Yuki Tsunoda

Max Verstappen begint zondag vanaf pole position op de Grand Prix van Japan. Verstappen was in 2022, 2023 en 2024 de snelste op het Suzuka. Yuki Tsunoda stelde in zijn eerste race voor Red Bull Racing teleur en zorgde voor een pijnlijk moment.

Verstappen mag zich de ware koning van Suzuka noemen. Hij pakt zijn eerste pole position van het seizoen. De Red Bull-coureur was net wat sneller dan nummer twee Lando Norris. Hij was slechts 0,012 seconden sneller dan de McLaren-coureur. Een magische ronde, want nog nooit reed een coureur sneller op het circuit. Oscar Piastri start vanaf plek drie, terwijl Charles Leclerc vierde is geworden.

Tsunoda reed zijn eerste kwalificatie voor Red Bull Racing. Hij nam in zijn eigen land het zitje over van Liam Lawson, die uit het team is gezet. Een pijnlijk moment voor Red Bull en Tsunoda: de Japanner start zondag als vijftiende, terwijl de Nieuw-Zeelander nét sneller was en de veertiende tijd klokte.

Liam Lawson

Lawson, die na twee teleurstellende races uit het team van Verstappen werd gezet, overleefde op het nippertje Q1. De Nieuw-Zeelander reed daardoor in zijn Racing Bulls-wagen naar zijn beste kwalificatieplek van het seizoen: de veertiende plek. Lance Stroll stelde het meest teleur in Japan. De coureur van Aston Martin klokte de laatste tijd.

Verstappen in vrije trainingen

Het lukte Verstappen tijdens de vrije trainingen niet om te overtuigen. De Nederlandse coureur startte zijn weekend met de vijfde tijd, reed naar de achtste tijd in een chaotische tweede vrije training en klokte opnieuw de vijfde tijd in de laatste training. Wel was hij iedere keer sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda.

Grand Prix van Japan

Om de Grand Prix van Japan te volgen, moeten kijkers vroeg opstaan. Gelukkig voor de Formule 1-fans zijn de tijden nog enigszins haalbaar. De race van de Grand Prix van Japan start zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd.