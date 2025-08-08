De Formule 1 ligt een paar weken stil en dus hebben de coureurs eindelijk tijd voor andere dingen. Max Verstappen gebruikt de spaarzame vrije tijd goed door samen met zijn vader Jos een nieuwe sport uit te proberen.

Verstappen heeft in de zomerbreak ongetwijfeld genoeg te doen. Hij werd eerder dit jaar voor het eerst vader en kan zich dus samen met zijn geliefde Kelly Piquet verheugen op de nodige quality-time met de kleine Lily. Maar hij verliest ook de rest van de familie niet uit het oog, zo besluit hij om een sportief uitje te ondernemen met zijn vader Jos.

Padellen met Jos Verstappen

Dat blijkt uit foto's die de officiële pagina van Verstappen deelt op Instagram. Het duo speelt samen op een knalblauwe padelbaan een partijtje. Tegen wie vader en zoon het opnemen, wordt aan de hand van de foto's niet duidelijk. Wel is het zeker niet de eerste keer, want het bijschrift liegt er niet om. "Zomerstop = meer padel."

Formule 1 wordt hervat in Zandvoort

Verstappen en co komen eind deze maand weer in actie. Dat gebeurt in eigen land. De volgende GP vindt namelijk in Zandvoort plaats. Verstappen won daar sinds de race in 2021 terugkeerde op de kalender maar liefst drie van de vier keer. Alleen in 2024 verpestte Lando Norris het feestje.

Daar slaagt de Brit ook dit seizoen behoorlijk in. Hij en zijn teamgenoot Oscar Piastri zijn met afstand de beste coureurs in hun McLaren. Verstappen staat op gepaste afstand derde in de WK-stand en lijkt een vijfde wereldtitel op rij te kunnen vergeten met Red Bull.

Eindelijk duidelijkheid over toekomst

Er gebeurde buiten de baan ook een hoop. Buiten het feit dat Verstappen vader werd, was het ook lange tijd onduidelijk waar zijn toekomst zou liggen in de Formule 1. Er gingen maandenlang veel geruchten. Zo zou Mercedes bijzonder geïnsteresserd zijn in de viervoudig wereldkampioen. Na de GP van België was er eindelijk duidelijkheid: Verstappen blijft in 2026 gewoon bij Red Bull.