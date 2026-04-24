De Grote Prijs van Turkije keert vanaf 2027 terug op de kalender van de Formule 1. Dat maakt de Turkse overheid bekend. De GP in Istanbul gaat onder andere de GP van Zandvoort vervangen, die vanaf 2027 juist van de kalender af gaat.

De laatste keer dat de Grote Prijs van Turkije werd verreden, was in 2021. Ook in 2020 en tussen 2005 en 2011 stond de grand prix op het programma. De Brit Lewis Hamilton legde in 2020 met een zege in Istanbul beslag op zijn zevende wereldtitel. Een jaar later won de Fin Valtteri Bottas er de tot dusver laatst verreden race. De GP van Turkije keert nu voor minimaal vijf jaar terug op de kalender. Het is nog niet bekend rond welke data de race op het Istanbul Park zal worden verreden.

De GP van Turkije zal dus de plaats van Zandvoort overnemen op de F1-kalender. In augustus zal die race voor het laatst worden gehouden alvorens hij in 2027 van de kalender zal verdwijnen. Het contract tussen het management van de F1 en het circuit van Zandvoort wordt niet verlengd, omdat de GP-organisatie 'op het hoogtepunt wilde stoppen'. "Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker. Ze weten hoe wij moeten werken", klonk de uitleg van de organisatie tegenover de NOS. Eerder keerde ook de GP van Portugal al terug op de kalender.

Verstappen gooide tijdens de laatste Formule 1-race op het Istanbul Park ook hoge ogen. De Nederlander werd tijdens de GP van Turkije tweede achter Bottas. Later dat jaar legde Verstappen beslag op zijn eerste wereldtitel en werd hij ook de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1. De drie jaar na zijn eerste titel in 2021 verdedige Verstappen zijn weredtitel. In 2025 moest hij zijn titel afstaan aan Lando Norris die toen wereldkampioen werd.

Dit jaar is dat heel anders, mede door de nieuwe regelgeving in de Formule 1. Tijdens de eerste drie races van het jaar in Australië, Japan en China kon Verstappen geen potten breken, waardoor hij op dit moment negende staat in het wereldkampioenschap bij de Formule 1.