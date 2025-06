Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft in aanloop daar naartoe goed nieuws gekregen van zijn team, mét een vervelende kanttekening.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bij Kleine Zeitung aangegeven dat de renstal een paar grote updates gaat doorvoeren in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Alles om het gat met McLaren te dichten, dat volgens Marko zo'n drietienden per ronde is op het moment. De Oostenrijker: "We krijgen nu een update voor Oostenrijk, die vervolgens nog verder verfijnd wordt voor Silverstone."

GP Oostenrijk F1 | Op deze tijden komt Max Verstappen in actie op de Red Bull Ring De Formule 1-coureurs reizen af naar de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Voor Max Verstappen zal het voelen als een thuisrace: het publiek kleurt er al jaren volledig oranje. Lees hier hoe laat de Nederlandse topcoureur in actie komt in Oostenrijk.

Blik op volgend jaar

"Maar als dat ook niet werkt, wordt het lastig in het wereldkampioenschap", gaat Marko verder. "Alsof het nu al niet moeilijk genoeg is." Hij geeft ook nog eens dat het waarschijnlijk de laatste grote update van het seizoen wordt. Daarna gaat de blik van het team richting 2026, omdat er dan heel veel regels worden veranderd.

Marko: "Maar op een gegeven moment zegt men: ‘Dit is het, we stoppen met verdere ontwikkeling’. En dat om twee redenen: tijd – het produceren van nieuwe onderdelen kost tijd – en het budgetplafond. De vraag is dan: waar zet je je middelen in? Ik verwacht dat na Silverstone of uiterlijk Spa de beslissing valt om volledig te focussen op de nieuwe auto."

Nederlandse fans die naar GP Oostenrijk afreizen gewaarschuwd: lokale politie stelt regels op De politie in het Spielberg windt er geen doekjes om bij de Grand Prix van Oostenrijk. Er zijn strenge regels opgesteld om het publiek in toom te houden. De maatregelen lijken vooral gericht op de Nederlandse fans.

Tijd begint te dringen

De tijd begint dus te dringen. Verstappen is uitstekend op de Red Bull Ring, met vier zeges in de afgelopen zeven edities. Maar of dat dit jaar ook lukt, is nog maar de vraag. Red Bull heeft namelijk moeite met het managen van de banden.

Marko: "Het is niet alleen ons team dat problemen heeft met de banden – iedereen behalve McLaren worstelt ermee. We liggen op dit moment waarschijnlijk drie tienden achter op McLaren, maar hebben een veel kleiner werkvenster. Dat maakt het nóg moeilijker. Het is niet onmogelijk om die drie tienden goed te maken, maar dat moet dan nu gebeuren."