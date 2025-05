'Harde uitspraak' over Max Verstappen en Red Bull: 'In dat geval kunnen we het seizoen wegwuiven'

Tom Coronel schoof donderdagavond aan bij De Oranjezomer om de vraag te beantwoorden waarom het komend weekend spannend gaat worden bij de Grand Prix van Spanje. De coureur heeft zeer goede hoop dat Max Verstappen hoge ogen kan gooien in Barcelona. "Maar dan moet het nu ook wel gebeuren."

"Waarom gaat het spannend worden?", is de vraag waarmee presentator Johnny de Mol het gesprek met Coronel opent. "Ja, dit is de negende race en het reglement is een beetje veranderd. Ze hebben nu een verandering gemaakt ten opzichte van het buigen van de vleugels. Op het moment dat ze iets buigen, heb je minder weerstand."

Coronel legt uit dat er één team is dat daar momenteel veel voordeel van heeft. "En dat buigen is één derde verkleind. McLaren heeft de auto's zo gebouwd dat ze een voordeel hebben: op de rechte stukken buigt-ie iets en in de bochten staat-ie recht, dus dan hebben ze de downforce. En dat mag dus nu niet meer. Je moet nu een keuze maken."

Voordeel voor Verstappen

Het zou betekenen dat McLaren iets langzamer wordt. Dat spreekt in het voordeel van Verstappen en alle andere coureurs. "Ik denk nu dat de McLarens iets naar beneden zijn gehaald, zodat Red Bull en Ferrari wat meer in het speelveld komen van de rest."

Maar er is volgens Coronel nog een goede reden waarom Verstappen hoge ogen kan gooien in Barcelona. "Niet te vergeten, Max heeft hem in 2016 gewonnen. Maar de laatste drie heeft-ie ook gewonnen. Om maar even aan te geven: daar heeft-ie een goede swing te pakken."

Harde uitspraak

Coronel sluit af met een duidelijk statement. "Ik weet zeker, een harde uitspraak: als het nu niet gebeurt, kunnen we het seizoen wegwuiven. Hij moet in ieder geval mee kunnen strijden om te kunnen winnen. Niet met ellebogen en de vechtersmentaliteit zoals we Max kennen. Maar dan moet het nu ook wel gebeuren. Als hij geen podium pakt dit weekend, dan zou ik de laatste race in Abu Dhabi niet boeken.

Grand Prix van Spanje

De GP van Spanje staat komend weekend op het programma. De race is zondag om 15.00 uur. Alle tijden vind je hier.