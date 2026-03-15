Max Verstappen tempert de verwachtingen voor de Grand Prix van China. De viervoudig wereldkampioen sprak kort voor de start van de race opvallend eerlijk over zijn kansen en liet doorschemeren dat hij vooral hoopt de schade te beperken. Daarmee onderstreepte de Red Bull-coureur nog maar eens hoe moeizaam zijn weekend in Shanghai verloopt.

Tijdens de traditionele Drivers' Parade werd Verstappen gevraagd naar zijn vooruitzichten voor de race. De Nederlander bleef realistisch en toonde weinig optimisme. "Ik heb betere weekenden gehad, ja, maar we proberen natuurlijk gewoon ons best te doen", klonk het nuchter.

'Hopelijk wordt de race wat beter'

Volgens Verstappen ligt een grote inhaalrace niet direct voor de hand. "Realistisch gezien kunnen we nog vechten voor het winnen van één plek, dus daar gaan we dan voor vechten", aldus de Red Bull-coureur, die daarmee met een weinig hoopgevende update komt.

Ook over de start van de race sprak Verstappen met een kritische blik. "Laten we proberen niet te veel plekken te verliezen. De twee starts die ik dit seizoen heb gedaan zijn altijd op de twintigste plek geëindigd, dus laten we hopen op een goede start", zei hij. "Tot nu toe niet het weekend wat we wilden, maar we gaan het zien. Hopelijk wordt de race wat beter."

Red Bull kan niet concurreren voor overwinningen

Daarmee begint Verstappen vanuit een lastige uitgangspositie aan de Grand Prix van China. De Nederlander moet zich vanaf de vierde rij naar voren knokken in een weekend waarin Red Bull slecht voor de dag komt. In de sprintrace eindigde hij na een slechte start slechts als negende en ook in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de achtste tijd. Daarmee start hij net voor teamgenoot Isack Hadjar, die in de sprintrace nog aan de stok kreeg met polesitter Kimi Antonelli.

Voorin liggen de kaarten er heel anders bij. Mercedes start met Antonelli en George Russell vanaf de eerste startrij en lijkt daarmee, mede gezien de sterke racepace, de favoriet voor de overwinning. De jonge Italiaan kan bovendien geschiedenis schrijven, want met een zege wordt hij pas de tweede tiener ooit die een Grand Prix wint.