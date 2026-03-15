Max Verstappen beleefde een nieuwe tegenvaller tijdens de Grand Prix van China. De viervoudig wereldkampioen kende opnieuw een moeizame race en zag zijn weekend uiteindelijk eindigen in een pijnlijke uitvalbeurt. Terwijl Red Bull worstelde, was het Mercedes dat opnieuw de lakens uitdeelde met een overtuigende één-twee.

De race begon opnieuw dramatisch voor Max Verstappen, die vanaf de achtste startplaats - net als eerder dit weekend in de sprintrace - een bijzonder slechte start kende en direct ver terugviel in het veld. De Nederlander zakte zelfs terug tot diep in de achterhoede en moest zich al vroeg in de race in de achtervolging storten. Terwijl Verstappen knokte om terrein goed te maken, kenden Mercedes en Ferrari juist een sterke openingsfase en bepaalden zij het tempo vooraan.

Problemen voor Max Verstappen

Toch wist Verstappen zich daarna knap te herpakken. Met meerdere sterke inhaalacties werkte hij zich ronde na ronde weer naar voren en leek hij opnieuw aansluiting te vinden in de strijd om de punten. Het gat naar de dominante Mercedessen en de sterk rijdende Ferrari’s bleek echter groot, waardoor een topklassering al snel uit zicht raakte.

Het dramatische weekend voor Verstappen kreeg uiteindelijk een pijnlijke climax. Terwijl hij zich met moeite had teruggeknokt in het veld, moest de Nederlander de strijd alsnog staken door technische problemen. Via de boordradio kreeg hij van zijn team te horen: "Max, we have to retire the car." Later werd duidelijk dat een lek in het koelsysteem de oorzaak was van zijn uitvalbeurt. Daarmee eindigde de Grand Prix van China voor Verstappen in een complete deceptie.

Dominant Mercedes

Vooraan ontvouwde zich vanaf de start direct een fel gevecht om de leiding. Kimi Antonelli vertrok vanaf pole position, maar zag de Ferrari’s bliksemsnel opkomen na een ijzersterke start. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zetten de jonge Italiaan meteen onder druk en namen zelfs kortstondig de leiding over, waardoor de openingsfase bol stond van de strijd aan kop.

Na de hectische openingsfase trok Mercedes de race steeds nadrukkelijker naar zich toe. Antonelli hield het hoofd koel, heroverde de leiding en reed vervolgens een foutloze wedstrijd. De pas 19-jarige Italiaan bouwde gestaag zijn voorsprong uit en leek geen moment meer echt in de problemen te komen, ondanks de vroege druk van de sterk gestarte Ferrari’s.

In de slotfase was er nog een klein schrikmoment toen Antonelli een stuurfout maakte en kortstondig tijd verloor, maar zijn marge was groot genoeg om dat zonder gevolgen te laten. Daarmee bekroonde de Mercedes-prins een ijzersterk weekend met zijn eerste overwinning in de Formule 1, terwijl teamgenoot George Russell de dominante één-twee voor de zilverpijlen compleet maakte. Lewis Hamilton bekroonde zijn sterke weekend met een derde plaats voor Ferrari-collega Charles Leclerc.

Formule 1-kalender op de schop

Voor Verstappen eindigde het raceweekend in China zo in een grote deceptie. Een snelle kans op revanche krijgt hij voorlopig echter niet. De Formule 1 komt in april namelijk niet in actie, doordat de grands prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn geschrapt vanwege de verslechterde situatie in het Midden-Oosten. Daardoor ontstaat er na de komende race een langere pauze op de kalender en moet Verstappen tot begin mei wachten op een nieuwe mogelijkheid om zich te revancheren.