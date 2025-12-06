Nog één nachtje slapen, dan kan Max Verstappen voor de vijfde keer op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Voor de Nederlander van Red Bull wordt dat een hels karwei, want hij moet rekening houden met Oscar Piastri en bovenal twaalf punten goedmaken op WK-leider Lando Norris. Vanuit Red Bull hebben ze hun bedenkingen.

Dat komt door de moeizame vrijdag, waarin de Red Bull van Verstappen niet kon wederdrijven met de McLarens. Norris was zowel in vrije training 1 als in vrije training 2 de snelste. Dat niet alleen: Verstappen klaagde ook over slijtage van zijn banden aan het einde van zijn stint. En dus is er werk aan de winkel en zijn er zorgen bij Red Bull.

Helmut Marko, boegbeeld van Red Bull, windt daar ook geen doekjes om. Hij vindt dat Verstappen inderdaad de underdog is in de titelstrijd. "Het is duidelijk dat we achter Lando liggen", zo stelt hij in gesprek met GPBlog. Marko probeerde met zijn team van alles om vrije training 2 beter te laten verlopen, maar slaagde daar niet echt in.

Wat was daar de reden van? "Er spelen meerdere factoren. Wat we hebben aangepast heeft nog niet het gewenste effect gesorteerd." Toch blijft hij hoopvol. "Hoe dan ook: we hebben ook slechtere vrijdagen gehad."

Echt hoopvol lijkt Marko niet op een wonder van Verstappen, die twaalf punten achterstand heeft op Norris. Die achterstand was eerder dit seizoen vele malen groter, maar door een indrukwekkende inhaalrace en miskleunen van McLaren valt de beslissing in de laatste race. "We zouden geluk hebben als McLaren weer een fout maakt", vertelt Marko. "Maar daar kunnen we niet drie weekenden op rij op rekenen. We zullen zelf moeten vechten."

Vrije training en kwalificatie

Dat moet allereerst deze zaterdag gebeuren. Vanaf 11.30 uur vindt de derde en laatste vrije training plaats. Daar hoopt Verstappen natuurlijk wat dichter bij zijn grote rivaal Norris te komen. Maar het gaat er natuurlijk vanavond pas écht om. Dan is het tijd voor de kwalificatie voor de allesbeslissende race van zondag

De lezers van Sportnieuws.nl zijn hoe dan ook vol vertrouwen in Verstappen. Een groot deel weet het zeker: hij gaat er in slagen om de achterstand weg te poetsen en opnieuw de wereldtitel te winnen.