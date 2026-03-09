Max Verstappen maakt later dit jaar een bijzonder uitstapje buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen verschijnt aan de start van een race op de Nürburgring Nordschleife, waar hij zich wil voorbereiden op een deelname aan de beroemde 24-uursrace op het iconische circuit.

Als voorbereiding komt Verstappen eerst in actie in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De Nederlander staat ingeschreven voor de tweede ronde van het kampioenschap op 21 maart. Die race op de beruchte Nordschleife moet hem extra ervaring geven op het circuit dat bekendstaat als de 'Groene Hel'.

Voor dat avontuur stapt Verstappen in een Mercedes-AMG GT3. Opvallend, aangezien Mercedes in de Formule 1 juist een directe concurrent is van zijn Red Bull-team. De auto komt uit onder de vlag van Verstappen Racing.

24 uur van de Nürburgring

De Nederlander deelt de wagen met drie ervaren coureurs: de Oostenrijker Lucas Auer, de Fransman Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. De deelname aan de NLS-race geldt als voorbereiding op een groter doel. Verstappen wil later dit jaar deelnemen aan de beroemde 24 uur van de Nürburgring, een van de zwaarste en bekendste langeafstandsraces ter wereld.

De Formule 1-kalender maakt dat uitstapje mogelijk. De 24 uur van de Nürburgring valt precies tussen twee Grand Prix-weekenden in. Een week eerder rijdt de Formule 1 in Miami, waarna de coureurs een week later alweer in Canada in actie komen.

Wens in vervulling

Verstappen heeft al langer de wens om aan de iconische race deel te nemen. "De Nürburgring-Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals dit", liet hij weten in een persbericht. "De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen realiseren."

De Nederlander heeft zich bovendien uitgebreid voorbereid. Vorig jaar behaalde hij al zijn speciale Nordschleife-licentie en nam hij deel aan een race in de Nürburgring Langstrecken-Serie, die hij direct wist te winnen. "Die voorbereiding was erg waardevol", aldus Verstappen. "We hebben veel geleerd dat we dit jaar kunnen meenemen."

Kritiek op gang van zaken in Formule 1

Het uitstapje naar de GT3-klasse komt op een opvallend moment voor Verstappen. De Nederlander liet zich onlangs nog kritisch uit over de gang van zaken in de Formule 1. Vooral de nieuwe regels en het grote belang van energiebeheer zitten hem dwars. "Ik heb het totaal niet naar mijn zin. Qua emotie en gevoel ben ik eigenlijk helemaal leeg", zei hij na de openingsrace van het seizoen.

Toch liet Verstappen in Melbourne meteen zien dat er nog altijd rekening met hem moet worden gehouden. Na een dramatische kwalificatie waar het in de eerste bocht direct misging begon hij de Grand Prix van Australië vanaf de twintigste startplek, maar met een indrukwekkende inhaalrace knokte hij zich alsnog naar de zesde plaats.