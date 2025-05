Max Verstappen haalt tijdens GP van Monaco uit over de boordradio: 'Het lijkt wel 1972!'

Max Verstappen hoopte de lijn van vorige week door te trekken naar Monaco, maar de Nederlander heeft het knap lastig op de straten van Monte Carlo. De coureur haalde tijdens de Grand Prix van Monaco uit naar zijn eigen auto over de boordradio.

Verstappen reed na de eerste pitstops op de vierde plek, toen hij ineens over de boordradio riep: "Mijn versnellingsbak voelt alsof het de Grand Prix van Monaco in 1972 is!" De viervoudig wereldkampioen heeft moeite om het tempo van de top drie bij te benen, maar hoeft ook weinig te vrezen van Lewis Hamilton op P5.

Verstappen racet in Monaco voor het oog van vele wereldsterren. Zo zijn Real Madrid-voetballers Kylian Mbappé en Thibaut Courtois aanwezig, evenals hun oude trainer Zinedine Zidane. Namens Bayern München zijn Jamal Musiala en Alphonso Davies in de paddock te vinden.

Superjacht van Verstappen

Verstappen is woonachtig in Monaco en zondag werd zijn nieuwe superjacht voor het eerst gespot in de haven. Het peperdure ding is 33 meter lang en heet - heel toepasselijk - 'Unleash the Lion'. Vriendin Kelly Piquet zal niet op de jacht zitten, maar gewoon thuis: zij is een kleine maand geleden bevallen van Lily.