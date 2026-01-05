Met de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in zicht, krijgt Max Verstappen het nieuws het aankomende jaar te moeten stellen zonder een belangrijke schakel van Red Bull. De hoofd van racestrategieën stapt vroegtijdig over naar dé grote concurrent.

Formule 1-wereldkampioen McLaren heeft namelijk de vroegtijdige overstap van Will Courtney van Red Bull veiliggesteld. De Brit stapt namelijk per direct over. De transfer was al langer bekend, maar nu hebben de twee teams overeenstemming bereikt over zijn vervroegde vrijgave. Courtney wordt de nieuwe sportief directeur van McLaren. Hiermee komt een einde aan de langdurige saga rond zijn vertrek, want Courtney had namelijk nog een contract bij de renstal van Verstappen tot eind 2026.

Beruchte saga

De veteraan met 22 jaar ervaring bij Red Bull kondigde zijn aanstelling aan op LinkedIn. Dit beëindigde een van de meest nauwlettend gevolgde contractuele geschillen in de paddock. Aanvankelijk weigerde het team van voormalig teambaas Christian Horner zijn hoofd van racestrategieën vroegtijdig vrij te geven.

Toch hebben de beide teams een overeenkomst getekend voor een vervroegde vrijgave. De komst van Courtney is een aanzienlijk succes voor het team van Andrea Stella. Zijn vijtien jaar als hoofd van de strategische afdeling van Red Bull, inclusief de periode van vier wereldtitels van Verstappen, zal McLaren van onschatbare informatie voorzien over de tactische aanpak van hun rivalen.

'Alles aan doen om McLaren te helpen'

"Na 22 jaar bij Red Bull Racing, waarvan de laatste vijftien als hoofd van de racestrategieën, ben ik blij te kunnen aankondigen dat ik een nieuwe uitdaging aanga en me aansluit bij het McLaren Formule 1-team als sportief directeur", legde Courtney uit in zijn bericht. "Ik wil iedereen met wie ik bij Red Bull heb gewerkt enorm bedanken. Ik heb daar zoveel geweldige vriendschappen gesloten en ik hoop velen van jullie nog vaak in de paddock te zien. Het waren twee ongelooflijke decennia."

"Nu kijk ik er echter naar uit om me te vestigen in mijn nieuwe functie en bij mijn nieuwe team. Ik hoop nog veel nieuwe vrienden te maken, terwijl ik er alles aan doe om McLaren te helpen hun recente succes voort te zetten in de komende jaren", besloot Courtney, waarmee hij zijn ambities voor de toekomstige campagnes van het in Woking gevestigde team schetste.