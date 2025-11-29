Het is en blijft voor Max Verstappen de vraag hoe lang hij nog in de Formule 1 actief blijft. De Nederlander kiest zijn eigen pad en maakt voor niets of niemand uitzonderingen. Na de teleurstellende sprintkwalificatie tijdens de GP van Qatar zei Verstappen iets opmerkelijks over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen heeft een duidelijk beeld over zijn toekomst in de Formule 1. Als de grote regelwijzigingen in 2026 hem niet bevallen, is de kans groot dat hij zijn tot eind 2028 lopende contract bij Red Bull niet uitdient. Dat berichten onder meer DPA en ESPN op basis van een interview met persbureau AP. "Het hangt af van de nieuwe regels in 2026, en of die goed en leuk zijn. Als het niet leuk is, zie ik mezelf niet doorgaan", aldus de viervoudig wereldkampioen.

'Ik zou de sport morgen kunnen verlaten'

In 2026 gaat een nieuw motorreglement in. Er komen grote aerodynamische vernieuwingen en de hybridemotoren veranderen: 50 procent van de energie wordt opgewekt door de accu. Verstappen herhaalde dat het record van zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher evenaren hem niet echt boeit. "Ik weet dat ik na dit jaar nog drie jaar heb, dus het is mogelijk, maar het is niet iets waar ik aan denk of dat ik moet doen voordat ik de sport verlaat. Ik zou de sport morgen kunnen verlaten."

'Dan stop ik ook echt'

De viervoudig wereldkampioen denkt al geruime tijd na over zijn toekomst ná de Formule 1. Maar daar hoeft niemand zich verder zorgen over te maken, zegt hij. "Ik heb veel andere passies, zoals andere raceklasses. Ik wil ook meer tijd met de familie doorbrengen en mijn eigen agenda bepalen", zei de 28-jarige Verstappen. "En ik weet zeker dat als ik het hoofdstuk sluit, dat het ook echt dicht is. Ik zie mezelf niet stoppen en dan later weeer terugkeren. Als ik stop, dan stop ik ook echt."

Andere klasse

De 28-jarige Limburger liet dit jaar bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort al doorschemeren dat hij mogelijk in 2026 al minder gaat focussen op de Formule 1. Hij overweegt langeafstandsraces te gaan doen. Hij won dit jaar al een GT3-race op de Nordschleife van de Nürburgring. Verstappen, dit jaar vader geworden, wil ook meer tijd bij zijn gezin doorbrengen.

Nog twee races

Het 2025-seizoen in de Formule 1 is nog twee races kort. Dit weekend zijn de coureurs in Qatar voor een sprintrace en hoofdrace. In het weekend van 5, 6 en 7 december wordt het jaar traditioneel afgesloten met de race in Abu Dhabi. In januari duikt Verstappen weer in de Red Bull voor een paar rondjes in Barcelona. In februari zijn er dan de officiële tests met de nieuwe auto's in Bahrein, voordat de GP van Australië op 8 maart het nieuwe seizoen aftrapt.

