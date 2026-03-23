De onverwachte aprilpauze in de Formule 1 kan wel eens negatief uitpakken voor Red Bull en vooral voor de ontwikkeling van hun krachtbron. Dat denkt Isack Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen bij het veelbesproken team in aanloop naar de GP van Japan. Het circuit van Suzuka is voorlopig de laatste race van het seizoen, door de afgelastingen in Saoedi-Arabië en Bahrein. Pas in mei keert het circus weer terug en dat kan Red Bull misschien wel duur komen te staan.

De maand april is plotseling vrij voor iedereen in de Formule 1, nadat de organisatie geen andere keuze had dan de races in Bahrein en Saoedi-Arabië af te gelasten vanwege de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Dit creëert een bizarre pauze van maar liefst vijf weken tussen de races in Japan en Miami, een periode die door alle teams zal worden gebruikt voor een gedetailleerde analyse van de data die ze in de eerste drie weekenden van het seizoen hebben verzameld.

Deze data-analyse zal de teams zeker helpen bij de ontwikkeling van hun bolides, maar Max Verstappen en Isack Hadjar zien ook een keerzijde aan deze langere onderbreking. Volgens hen zal de ontwikkeling van de Red Bull-auto lijden onder het gebrek aan races gedurende zo'n lange periode.

'Dat zal zeker een verlies voor ons zijn'

“We hebben absoluut meer grip nodig”, legde Hadjar uit. “Dat is nu het belangrijkste. Het afgelasten van deze twee races stelt ons in staat om verbeteringen door te voeren, en we zullen minder punten te verliezen hebben ten opzichte van de rest. Maar hoe meer we racen, hoe dichter we bij de beste motoren op de grid komen. Vanuit dat oogpunt zal het zeker een verlies voor ons zijn, maar we komen er wel bovenop.”

Reactie Max Verstappen

Ook Verstappen reageerde met gemengde gevoelens op de aanstaande 'vakantie'. “Na Japan hebben we een paar extra weken om de auto te verbeteren, maar dat geldt voor alle anderen”, zei Verstappen. “We zijn absoluut niet waar we willen zijn. Ik weet dat iedereen alles geeft en ik denk dat ze allemaal net zo teleurgesteld zijn als ik. We willen beter presteren en ik hoop dat we in Japan al wat verbetering zien.”

Treurig begin van het seizoen

Na de eerste twee races staat Red Bull Racing op een jammerlijk aantal van 12 punten, door uitvalbeurten van Hadjar in Australië en Verstappen in China.