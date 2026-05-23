Meervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen en bokser Jake Paul, de verloofde van olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam, hebben ogenschijnlijk weinig gemeen. Toch staan beiden op een prestigieuze lijst van zakenblad Forbes. Ze behoren tot de best verdienende atleten ter wereld.

In sommige sporten kun je enorme geldbedragen naar je toe trekken. Succesvol en steengoed zijn helpt, ook is het vaak belangrijk om een bepaald charisma te hebben. Max Verstappen scoort op beide onderdelen uitstekend en kom dan ook voor op de lijst van zakenblad Forbes met best verdienende sporters.

De lijst van het zakenblad geniet veel aanzien. Er wordt niet alleen gekeken naar direct salaris, maar ook naar sponsorinkomsten, wat allicht deels samenhangt met iemands populariteit. Atleten zien hun naam uiteraard het liefst zo hoog mogelijk op de lijst en in die zin is de Forbes top 50 een competitie op zich.

Christiano Ronaldo

De topper op de lijst is voetballer Christiano Ronaldo. Inmiddels is de Portugees een veertiger en hij speelt al enkele jaren niet meer in Europa. Maar bij het Saudische Al-Nassr is het salaris astronomisch. Ook met sponsordeals harkt CR7 het geld binnen. Volgens Forbes haalt Ronaldo per jaar 300 miljoen dollar binnen, oftewel circa 250 miljoen euro.

Max Verstappen

Bokser Canelo Alvarez staat tweede, voetbalicoon Lionel Messi derde. Max Verstappen staat op plek 14, met 78 miljoen dollar aan salaris en 8 miljoen dollar aan neven-inkomsten. Zijn totaal is dus 86 miljoen dollar.

Daarmee blijft de Red Bull-coureur achter bij F1-collega Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen staat tiende, met 100 miljoen dollar. De Brit doet het stukken beter dan Verstappen wat betreft neveninkomsten. Geen wonder eigenlijk: Hamilton houdt zich ook bezig met zaken als mode en glamoureuze evenementen, terwijl Verstappen als hij niet racet liever thuis zit met zijn vriendin Kelly Piquet en dochter Lily.

Jake Paul

Jake Paul staat op plek 23. Hij haalde 70 miljoen dollar binnen met boksen, waarbij het vooral gaat om zijn partijen tegen Anthony Joshua van eind 2025. En via andere deals kwam er nog 60 miljoen dollar bij voor Paul.

Ronaldo’s run continues.



He’s topped Forbes’ highest-paid athletes list 6 times in his career—now level with Michael Jordan and behind only Tiger Woods, who claimed the crown 11 times.



Inside the $4.1B haul by 2026’s 50 highest-paid athletes:https://t.co/qD1OmUueXF pic.twitter.com/WFTS8dhso8 — Forbes (@Forbes) May 22, 2026

De top 50 bevat geen vrouwelijke sporters en dat is toch een serieus tekend aan de want. Forbes heeft een artikel gewijd aan dit probleem. De belangrijkste reden is dat de top van de lijst bijna volledig wordt bepaald door salarissen in grote mannelijke competities zoals de NBA, NFL, MLB, topvoetbal en boksen. Die competities hebben extreem hoge tv-deals en clubinkomsten, waardoor topsalarissen vaak tientallen miljoenen per jaar zijn — alleen al aan loon.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover