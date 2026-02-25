Max Verstappen maakt geen geintjes als hij het heeft over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen vertelde dat hij zichzelf niet lang meer in de koningsklasse van de autosport ziet rijden. Wie denkt dat Verstappen een tikkeltje overdrijft, heeft het mis. "De regels zijn niet in zijn voordeel."

Verstappen heeft bij Red Bull Racing een contract tot eind 2028. Zodra die verbintenis afloopt is hij 31 jaar oud. Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet hebben inmiddels een dochter (Lily), terwijl de Braziliaanse ook al kind heeft uit een eerdere relatie. "Ik zie dat het einde voor mij nadert", sprak de viervoudig wereldkampioen in de podcast Up to Speed.

"De nieuwe reglementen helpen niet mee om mijn F1-carrière te verlengen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij met mijn loopbaan en kan het makkelijk achterlaten. Ik heb andere projecten", verzekerde hij. Daarmee doelde hij op zijn eigen GT3-team. Verstappen sprak ook al meermaals de wens uit om aan endurance races mee te doen, zoals de 24 uur van Le Mans.

'Regels niet in voordeel van Max Verstappen'

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone ging in gesprek met het Duitse RTL wat dieper in op de uitspraken van Verstappen. "De regels zijn zeker niet in het voordeel van Verstappen en zijn rijstijl. Het gaat minder om racen", vindt de inmiddels 95-jarige Ecclestone. "Maar zo ontwikkelen de dingen zich: meer reglementen, meer regels voor de coureurs, dit mag niet, dat mag niet."

Ecclestone kijkt met veel afschuw naar de ontwikkelingen bij zijn oude liefde. "Het 'DNA' van de Formule 1 is dat 'het een wereldkampioenschap voor coureurs is en niet voor engineers'. De Formule 1 concurreert nu meer met de Formule E. Misschien vinden de fans dat leuk, maar ik denk het niet. Het gevaar is dat we de fans kwijtraken. Ik hoop oprecht dat ik het mis heb."

Nieuw seizoen, nieuwe regels

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd. De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel gaan een nog prominentere rol spelen om auto's korter op elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken.

Dat blijkt in de praktijk nog moeilijker dan wordt omschreven. Tijdens de testdagen merkten coureurs dat inhalen juist moeilijker was. Op 8 maart mogen ze het voor het eerst aan de buitenwereld laten zien. Dan staat namelijk de Grand Prix van Australië op het programma, wat de start van een nieuw seizoen betekent.