Red Bull is kwaad op oud-topcoureur na delen 'krankzinnige theorie' over Max Verstappen

Red Bull is boos op Ralf Schumacher, nadat de Duitse analist met een zeer opvallende gedachte over Max Verstappen op de proppen kwam. De zesvoudig racewinnaar uit de Formule 1 denkt namelijk dat Verstappen expres als tiende eindigde bij de Grand Prix van Spanje.

Een 'krankzinnige theorie', vindt BILD. Het Duitse medium schreef de verklaring van Schumacher op. Hij denkt namelijk dat Verstappen zo min mogelijk punten wil pakken tot de helft van het seizoen, waardoor hij zijn derde plek in het wereldkampioenschap kwijtraakt. Dat zou de viervoudig wereldkampioen namelijk de nodige vrijheid geven ná dit seizoen.

Verstappen zou namelijk een clausule in zijn contract bij Red Bull hebben dat hij na dit seizoen mag vertrekken bij het team, als hij in de zomerstop lager staat dan derde in de WK-stand. Zijn contract bij het blikjesteam loopt eigenlijk nog tot eind 2028. In 2026 gaan de Formule 1-auto's volledig op de schop en dan is het hopen voor de coureurs dat ze bij de juiste (lees: snelste) renstal zitten.

'Volslagen onzin'

De eerdergenoemde krant vroeg Red Bull-teambaas Christian Horner over deze 'krankzinnige theorie'. Hij was vrij duidelijk: "Volslagen onzin. Zoiets stoms heb ik al lang niet meer gehoord. Max is een racer in hart en nieren. Hij wil altijd winnen en zou zich nooit zo gedragen."

Verstappen lag lang op de derde positie bij de Grand Prix van Spanje en had zelfs zicht op de plekken daarboven, tot er een safety car kwam en de Nederlander harde banden onder zijn auto kreeg. Vanaf dat moment moest hij in de laatste ronden opeens vechten met de plekken onder hem. Hij verloor eerst zijn derde positie aan Charles Leclerc, waarna hij het gevecht aanging met George Russell.

Gevecht met George Russell

Russell kwam hem niet voorbij. Maar Verstappen kreeg over de boordradio te horen dat hij de Engelse coureur alsnog moest laten passeren, omdat hij anders een straf zou krijgen. Dat zorgde voor zoveel woede bij de Limburger dat hij de auto van Russell een tik gaf. De Mercedes-rijder passeerde hem even later alsnog. Verstappen kreeg een straf van tien seconden voor die tik en zakte zodoende van de vijfde naar de tiende plek. En dat betekende: één punt voor de WK-stand in plaats van tien.