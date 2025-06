Max Verstappen laat Kelly Piquet en dochter Lily wachten: topcoureur vliegt naar opmerkelijke plek na drama in Spanje

Max Verstappen beleefde zondag een vreselijke race in Spanje en lijkt daardoor een streep te kunnen zetten door zijn ambities om voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden. De Nederlander stapte vervolgens in het vliegtuig, maar vloog met zijn privéjet niet naar huis. Verstappen landde namelijk op een bijzondere plek en liet vriendin Kelly Piquet en dochter Lily dus nog even wachten.

Verstappen lag zondag in de Grand Prix van Spanje lange tijd op koers voor een podiumplek en voerde in de slotfase zelfs de druk op bij Oscar Piastri en Lando Norris. Een late safety car gooide echter roet in het eten, want daar ging ongeveer alles fout wat er maar fout kon gaan. Verstappen eindigde na een tijdstraf als tiende en zag zijn achterstand op de twee McLaren-coureurs in de WK-stand enorm oplopen.

De Nederlander stapte enkele uren na de wedstrijd in zijn privéjet, maar ging niet direct richting Monte Carlo. Piquet en zijn pasgeboren Lily moesten dus even geduld hebben voordat de viervoudig wereldkampioen weer thuis kwam. Dat gebeurde maandag uiteindelijk wel, maar Verstappen had tussendoor nog een zeer opvallende tussenstop gemaakt.

Opvallend bezoek aan Praag

Verstappen landde volgens het X-account VerstappenJet, dat de avonturen van zijn peperdure privéjet in de gaten houdt, zondagavond namelijk in de Tsjechische hoofdstad Praag en bracht daar uiteindelijk zo'n twintig uur door. Het was natuurlijk de grote vraag wat de F1-coureur daar precies kwam doen.

Zijn komst bleef ook in de Tsjechische media niet onopgemerkt. TN.cz kwam uiteindelijk met het verlossende antwoord wat hij in de stad deed: de coureur moest een reclamefilmpje opnemen voor biermerk Heineken. "Verstappen is inderdaad in Praag, waar hij als wereldwijd ambassadeur van Heineken een nieuwe reclame filmt die in veel landen uitgezonden zal worden", reageerde een woordvoerder van het bekende biermerk tegen dat medium.

Dramatisch weekend in Barcelona

Verstappen vloog maandagavond alsnog naar Monte Carlo en is inmiddels dus weer bij zijn familie. Het is te hopen dat Piquet en dochter Lily hem enigszins kunnen troosten na het rampweekend in Barcelona. Verstappen reed de hele wedstrijd in de top-3, maar in de slotfase ging het helemaal mis.

De Nederlander kreeg tot zijn eigen verbazing harde banden van Red Bull bij een pitstop, vloog bij de herstart bijna van de baan af en maakte daarna contact met zowel Charles Leclerc als George Russell. Hij hield de Brit achter zich, maar Red Bull vreesde dat hij een straf zou krijgen omdat hij daarbij de baan had verlaten. Zij vroegen hem de plek te geven aan de Brit en toen Verstappen dat na veel protest leek te doen, reed hij plotseling tegen de Mercedes-coureur aan.

Het leverde hem uiteindelijk een tijdstraf op van tien seconden waardoor hij als tiende eindigde. Tot overmaat van ramp bleek achteraf dat Red Bull het niet goed had gezien en dat Verstappen de plek helemaal niet terug had hoeven geven.

Schorsing dreigt

Het bleef niet bij de tien seconden straf, wat hij kreeg ook drie strafpunten op zijn superlicentie en aangezien de Nederlander er nu elf heeft, moet hij enorm oppassen. Bij twaalf stuks volgt tenslotte een wedstrijd schorsing. Verstappen moet in Canada en Oostenrijk dus op zijn tellen letten.