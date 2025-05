Mercedes verbiedt 'extreme interesses' van avontuurlijke Formule 1-coureur

Formule 1-coureur Valtteri Bottas doet een boekje open over zijn bijzondere contract bij Mercedes. De 35-jarige Fin dient als test- en reservecoureur voor Mercedes en wordt verboden om té avontuurlijk te zijn in zijn vrije tijd.

Bottas heeft tien grands prix op zijn naam staan, maar is momenteel niet welkom in de hoofdmacht van een F1-team. In 2024 moest hij vertrekken bij Kick Sauber, waarna hij zich als reservecoureur aansloot bij Mercedes. Hij heeft bijzondere afspraken gemaakt met het F1-team van coureurs George Russell en Kimi Antonelli.

Extreme sporten

De Finse coureur staat namelijk bekend om zijn avontuurlijke vakanties en hobby's. Hij houdt ervan om op de fiets te stappen en extremere sporten te beoefenen zoals skiën en snowboarden. Vanwege de vergrote kans op blessures zijn extreme sporten als deze verboden voor sporters.

In het contract staan de sporten zelfs specifiek benoemd. Diepzeeduiken is geen onderdeel van deze lijst, waardoor Bottas toch de extremiteiten kan opzoeken. "Het leukste was waarschijnlijk zwemmen met zeeleeuwen en dolfijnen in Zuid-Australië, op een plek genaamd Baird Bay - echt de dieren aanraken, op minder dan een meter afstand zijn", vertelde hij aan Autosport-magazine over de hoogtepunten van zijn vakantie.

"Dat was echt ongelooflijk. De avond ervoor was er een haaienaanval in de buurt. En in mijn hoofd zijn zeeleeuwen haaienvoer. Dus ik was best nerveus, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb."

Free climbing

Hoewel er een kans was dat de haai een hapje van Bottas nam, heeft de coureur geen toestemming gevraagd aan Mercedes. "Ik denk dat dit nog wel toegestaan zou zijn, maar het hangt echt van het team af." Eén hobby mag Bottas sowieso niet meer uitoefenen. "Er zijn nog steeds dingen die ik niet mag doen, zoals free climbing, wat ik toch niet zou doen."

