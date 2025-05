Oud-wereldkampioen waarschuwt Max Verstappen voor rivaal: 'Hij pikt die onzin niet'

Voormalig F1-wereldkampioen Alan Jones (in 1980) waarschuwt Max Verstappen voor het talent en de mentale hardheid van Oscar Piastri. Jones is de eerste Australische coureur die de F1-titel pakte. Zijn landgenoot Piastri is momenteel de leider van de WK-stand.

In de afgelopen jaren waren Charles Leclerc en Lando Norris de voornaamste tegenstanders van viervoudig wereldkampioen Verstappen. De Red Bull-kopman is volgens velen onverstoorbaarder, sluwer en agressiever dan dat tweetal. Die willen nog weleens overmand worden door de stress en daardoor verkeerde beslissingen nemen.

Piastri oogt tot nu toe als een ijskonijn, dat er prima mee kan dealen als Verstappen in zijn hek hijgt of juist voor hem de deur dicht smijt.

Accepteren

Piastri lijkt wat dat betreft volgens veel F1-kenners nogal op Verstappen. Hij laat zich niet zo snel meeslepen en laat zich niet intimideren. "Als Verstappen een gaatje ziet, dan duikt hij erin", zegt Jones bewonderend.

"Maar Oscar vreest daar niet voor. Veel coureurs worden door Verstappen afgebluft. Hij gijzelt ze als het ware. Maar Oscar heeft de mentale kracht om die onzin niet te pikken. Hij accepteert zoiets gelaten en betaalt het daarna dubbel en dwars terug."

Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) zet haar zus in het zonnetje: 'De beste tante' Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft een goede band met haar half-Nederlandse zus Julia. Dat blijkt uit een liefdevol bericht van het Braziliaanse model op Instagram. Ze zet haar jongere zus in het zonnetje.

Lando Norris

Piastri zal om wereldkampioen te worden dit jaar ook moeten afrekenen met zijn teamgenoot Norris. De Brit heeft meer ervaring, maar Norris twijfelt er niet over dat Piastri in zijn kop harder is en daardoor beter in staat is om met eventuele titelstress om te gaan.

"Hij is zonder twijfel een toekomstig wereldkampioen", zegt hij. "Hij komt schijnbaar uit het niets en beschikt over alle kwaliteiten die nodig zijn om de titel te pakken. En dan zal je ook je teamgenoot moeten pakken. Hij kan dat dit jaar al doen, zeker weten."

Red Bull-topman Helmut Marko schrijft succes voor Max Verstappen niet af: 'We maken nog steeds kans op beide titels' Helmut Marko blijft optimistisch over de kansen van Max Verstappen en het team in de jacht op beide titels. De Red Bull-adviseur geeft aan dat er ondanks de moeilijkheden nog ruimte is voor verbetering en herstel. Marko ziet nog steeds mogelijkheden om de strijd om zowel de coureurs- als de constructeurstitel voort te zetten, hoewel het seizoen verre van makkelijk verloopt.

Zeuren

Vervolgens komt de oud-kampioen met zware kritiek aan het adres van de goedlachse Norris. "Ja, hij is snel, maar hij is ook mentaal zwak. Dit jaar komt hij aldoor naar buiten met praatjes over zijn mentale problemen. Hij blijft daar maar in hangen, in plaats van dat hij zich richt op positieve zaken. Als je over zulke dingen blijft kleppen, dan weet je dat je ze hebt waar je ze wil hebben."