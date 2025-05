Michael Schumacher was bang om dood te gaan na tragisch ongeval: 'Dat was het enige wat ik dacht'

Donderdag was het precies 31 jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna om het leven kwam bij een tragische crash. Het ongeval had een enorme impact op de autosport en ook op Michael Schumacher, zo onthult hij in een interview.

Tijdens de San Marino Grand Prix in 1994 ging het volledig mis. De 34-jarige Senna crashte in een betonnen muur met 211 km/u. Schumacher reed direct achter hem en zag het voor zijn ogen gebeuren. In de Netflix-documentaire 'Schumacher' is een oud interview met de Duitser te zien, waarin hij spreekt over het ongeval.

Hoopvol bericht over Formule 1-legende Michael Schumacher: 'Zoiets emotioneels al jaren niet gezien' Hoe de situatie van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher er precies uitziet, weet alleen een handvol mensen. De Duitser had een skiongeluk in 2013 en sindsdien wordt zijn toestand geheim gehouden. Toch was er onlangs een hoopvol bericht.

Twee uur na de crash kreeg Schumacher te horen dat het er slecht uit zag voor de Braziliaan. "Ik zei: 'Nee, hij ligt in coma. Dat is betekent niets ernstigs.' Maar later kwam ieamand naar me toe en die zei dat hij dood was. Ik geloofde het niet. Ik kon daar niet aan denken. Ik dacht dat hij kampioen ging worden."

Angst

De weken erna drong pas echt tot Schumacher door dat Senna was overleden. Dat hat grote impact op de manier waarop de coureur naar de sport keek. "Ik zag alles met een andere blik", vertelt hij. "Ik reed op Silverston en dacht de hele tijd: op dit punt kun je doodgaan, op dit punt zou je ook dood kunnen gaan... Het was het enige waar ik aan kon denken, terwijl ik er al zo vaak had gereden."

Sterfdag Ayrton Senna: hoe alles wees op het tragische ongeval van Formule 1-legende Formule 1-legende Ayrton Senna kwam vandaag (1 mei) precies 31 jaar geleden om het leven door een tragische crash. Er waren veel aanwijzingen dat het die dag fout zou gaan. Hier lees je een reconstructie van de fatale dag die de sport voorgoed veranderde door de dood van de legendarische coureur.

"het was heel vreemd", vervolgt de F1-legende. Hij kon het maar niet loslaten. "Ik werd vaak midden in de nacht wakker en sliep misschien maar drie uur." Toch vond Schumacher het vertrouwen terug in de auto en werd hij in zijn carrière zeven keer wereldkampioen. Zijn eerste titel was die van 1994.

Skiongeluk

Hoe de situatie van de 56-jarige Schumacher er nu uitziet weet bijna niemand. De Duitser had een ernstig skiongeluk in 2013 en sindsdien wordt zijn toestand geheim gehouden.