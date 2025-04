Hoopvol bericht over Formule 1-legende Michael Schumacher: 'Zoiets emotioneels al jaren niet gezien'

Hoe de situatie van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher er precies uitziet, weet alleen een handvol mensen. De Duitser had een skiongeluk in 2013 en sindsdien wordt zijn toestand geheim gehouden. Toch was er onlangs een hoopvol bericht.

Schumacher liep een ernstige hoofdblessure op in december 2013 en werd sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Wel signeerde Schumi onlangs een helm voor racelegende Sir Jackie Stewart. Dat nieuws raakte Schumachers oude teamgenoot Johnny Herbert.

'Hopelijk aan de betere hand'

Tegenover FastSlots omschreef Herbert het als een 'emotioneel' moment. "Het is geweldig nieuws dat Michael Schumacher de helm van Jackie Stewart heeft gesigneerd. Het was een prachtig moment. We hebben al jaren niet meer zoiets emotioneels gezien, en hopelijk is het een teken", stelt Herbert.

Hij voegde eraan toe dat de hele sportwereld Schumacher graag weer onder de aandacht van zijn fans zou zien. "Het zou zo welkom zijn, niet alleen door iedereen in de paddock, maar door iedereen wereldwijd, gezien de vreselijke situatie waarin hij zich bevond," zei Herbert.

Teamgenoten

Herbert reed in 1994 en 1995 samen met Schumacher bij Benetton. Toevallig won de Duitser toen ook twee keer de wereldtitel. In het laatste jaar als teamgenoten pakte het - toen nog- Britse team de constructeurstitel. Herbert eindigde in 1995 als vierde in de WK-stand.

Meermaals in de clinch met Max Verstappen

Herbert kwam tot 165 races in de hoogste autoklasse, waarvan hij er 161 startte. In totaal won hij drie grands prix. Tegenwoordig staat hij bij veel Nederlandse Formule 1-fans vooral bekend als persoon die hun held Max Verstappen geregeld dwars zat. Herbert was namelijk steward bij F1-races en legde meermaals een straf op aan de Nederlander.

Dat gebeurde ook bij de Grand Prix van Mexico vorig jaar. Daarna volgde onenigheid tussen de twee via de media. Dat kostte Herbert uiteindelijk zijn rol bij de FIA. "Na een discussie is gezamenlijk overeengekomen dat zijn rol als commentator in de media en die van FIA-steward niet goed samengaan", oordeelde de autosportfederatie.