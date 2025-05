Sterfdag Ayrton Senna: hoe alles wees op het tragische ongeval van Formule 1-legende

Formule 1-legende Ayrton Senna kwam vandaag (1 mei) precies 31 jaar geleden om het leven door een tragische crash. Er waren veel aanwijzingen dat het die dag fout zou gaan. Hier lees je een reconstructie van de fatale dag die de sport voorgoed veranderde door de dood van de legendarische coureur.

1 mei 1994, de dag van de Grand Prix op het legendarische circuit van Imola. Senna was al een 34-jarige veteraan, maar niemand twijfelde eraan dat hij tot het einde zou strijden voor zijn vierde wereldtitel.

Neef van omgekomen Formule 1-legende Ayrton Senna spreekt zich op sterfdag uit: 'Hij ging een stap verder' Vandaag is het precies 31 jaar geleden dat de legendarische Braziliaanse Formule 1-coureur Ayrton Senna om het leven kwam. De Braziliaan, een icoon in de autosport, verongelukte op 1 mei 1994 op het circuit van Imola. Op zijn sterfdag spreekt zijn neef zich uit.

Het was de derde race van het seizoen, en Senna was slecht begonnen. Door een afgeslagen motor en een crash wist hij in de eerste twee races de finish niet te halen. Het was Senna's slechtste seizoensstart ooit in de Formule 1.

Omstreden veranderingen

Het seizoen van 1994 was heel anders dan de voorgaande jaren. De FIA had een aantal elektronische hulpmiddelen in de bolides verboden om de races 'menselijker' te maken en het verschil tussen rijke en arme teams te verkleinen. Door deze veranderingen moest zijn team (Williams) een nieuwe auto ontwerpen. Senna was hier niet blij mee en uitte zijn zorgen voor aanvang van het seizoen.

Recordprijs voor legendarische helm: Ayrton Senna's heldendaad brengt miljoenen op De helm die Ayrton Senna droeg tijdens zijn legendarische heldendaad in 1992 heeft een recordbedrag opgeleverd. De veiling van de iconische helm heeft het vorige record voor een racehelm verpletterd. Wat deze helm zo bijzonder maakt, is niet alleen de waarde van het object zelf, maar vooral het heroïsche moment dat ermee verbonden is.

"Dit zou wel eens een seizoen met veel ongelukken kunnen worden. Ik wil niet als een onheilsprofeet klinken, maar we mogen blij zijn als het seizoen zonder zware ongelukken verloopt", aldus Senna tegenover de pers destijds.

Helaas bleken Senna's woorden profetisch. Alles rond die noodlottige derde race had een onheilspellende sfeer. Senna klaagde voor de race over problemen met zijn bolide. Na de eerste twee races hadden de Williams-monteurs al enkele wijzigingen aan de auto aangebracht, maar volgens Senna hadden ze de situatie alleen maar verergerd. De auto werd steeds onvoorspelbaarder.

Honda van F1-legende Ayrton Senna eindigt na bijzondere reis voor half miljoen pond op tweedehands autosite Ayrton Senna werd in zijn F1-leven drie keer wereldkampioen met een motor van Honda. De Braziliaanse racelegende ontving van de Japanse autofabrikant een Honda NSX en die staat nu te koop. Na een bijzondere reis is de auto voor 500.000 pond (omgerekend 580.000 euro) op te halen op een tweedehands autosite.

Slechte berichten

Ondertussen volgden de slechte berichten elkaar in rap tempo op en werd de sfeer steeds grimmiger. Tijdens de training op vrijdag, twee dagen voor de race, vloog de jonge coureur Rubens Barrichello van de baan en overleefde het ternauwernood. Hij had geluk en kwam er, gezien de ernst van het ongeval, goed vanaf met een gebroken neus en arm.

Dodelijk ongeval dag voor Senna's dood

De dag erna was nog erger. Tijdens de training op zaterdag vloog de Oostenrijkse rookie Roland Ratzenberger met hoge snelheid uit de bocht en crashte tegen de betonnen muur. Hij had minder geluk dan Barrichello en overleed later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Hoopvol bericht over Formule 1-legende Michael Schumacher: 'Zoiets emotioneels al jaren niet gezien' Hoe de situatie van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher er precies uitziet, weet alleen een handvol mensen. De Duitser had een skiongeluk in 2013 en sindsdien wordt zijn toestand geheim gehouden. Toch was er onlangs een hoopvol bericht.

Senna zag de crash gebeuren en hij haastte zich naar het ziekenhuis, waar hij Sid Watkins, de hoofdarts van de Formule 1, trof. Watkins probeerde Senna te overtuigen zich terug te trekken uit de race, in de hoop dat Senna's actie ook andere coureurs zou inspireren. De tragedie hing in de lucht en Watkins leek te voelen dat er nog meer zat aan te komen.

Het fatale incident

Uiteindelijk ging de Braziliaan meedoen aan de Grand Prix. Direct na de start was er een aanrijding, waardoor de safety car al in de eerste ronde de baan op moest. Tot de zesde ronde reed de safety car voor het veld.

Senna lag aan kop, maar in de zevende ronde, in de Tamburello-bocht, verloor hij de controle over zijn auto en vloog met 309 km/u van de baan. Hij remde en probeerde de auto onder controle te krijgen, maar kon de betonnen muur niet ontwijken. Hij raakte de muur met een snelheid van 211 km/u.

Iedereen was verbijsterd. Tien seconden na de impact bewoog Senna's hoofd, waardoor toeschouwers dachten dat alles in orde was.

'Hij had de X-factor, net als Max Verstappen': Jan Lammers denkt terug aan dodelijk drama Ayrton Senna 1 mei 1994 is een dag die in het geheugen van bijna alle raceliefhebbers staat gegrift. Vandaag precies dertig jaar geleden verongelukte de legendarische coureur Ayrton Senna op het circuit van Imola. Sportnieuws.nl blikte met Jan Lammers terug op het gitzwarte Formule 1-weekend.

'Zodra ik het zag'

Eén man wist meteen dat de crash fataal was. Dat was de legendarische Juan Manuel Fangio, de toen 82-jarige vijfvoudig wereldkampioen. Terwijl hij de race in zijn geboorteland Argentinië, bekeek, zette hij de televisie uit en begon te huilen zodra hij Senna's hoofd zag bewegen. Hij herkende de beweging als een spasme, veroorzaakt door zwaar letsel. Fangio had in zijn carrière veel gezien en zei jaren later: "Zodra ik dat zag, wist ik dat hij dood was..."

Sid Watkins rende naar de plaats van het ongeval. Senna bloedde hevig en stikte in zijn verkreukelde bolide. Senna verkeerde in kritieke toestand. Het afgebroken rechtervoorwiel had hem op het hoofd geraakt en twee andere stalen onderdelen van de auto hadden zijn helm doorboord, wat extra letsel veroorzaakte.

Senna had schedelbreuken en ernstig hersenletsel opgelopen. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Later die dag werd hij dood verklaard. Watkins vertelde later hoe Senna er op dat moment uitzag, en zei dat hij voelde dat hij toen al overleden was.

Oostenrijkse vlag

Ayrton Senna was 34 jaar oud. Nadat zijn vernielde auto naar de pits was gebracht, werd er een Oostenrijkse vlag in gevonden. Senna was van plan om na de race Ratzenberger te eren met de vlag.

Diepe rouw

Brazilië was in diepe rouw. De Braziliaanse regering kondigde drie dagen van nationale rouw af en op de dag van de begrafenis kwamen ongeveer drie miljoen mensen bijeen in de straten van São Paulo. Bijna alle Formule 1-grootheden van die tijd waren aanwezig.

Senna's tragische dood zorgde voor een ommekeer in de Formule 1. Na zijn dood werd een reeks strenge regels ingevoerd om de veiligheid van de coureurs te verbeteren.

Ayrton Senna en de cijfers in de Formule 1

Senna heeft nog steeds verschillende indrukwekkende records op zijn naam staan. Ook heeft hij zeer fraaie resultaten geboekt.