De moeder van Max Verstappen lijkt een vertrek bij Red Bull Racing van haar zoon wel te zien zitten. Ze wakkert het vuurtje rondom de transferspeculaties opnieuw aan. Als het aan Sophie Kumpen ligt, is het nieuwe Formule 1-team van Verstappen bekend.

Verstappen is niet tevreden met de auto die hij moet besturen van Red Bull Racing. En met het vertrek van teambaas Christian Horner is het team van de regerend wereldkampioen een stuk minder stabiel dan in het verleden. Toch boekt de talentvolle coureur nog altijd succes: hij won zaterdag de sprintrace op Spa-Francorchamps.

Transfer Max Verstappen

De Limburger heeft een contract tot het einde van 2028 bij Red Bull, maar flirt steeds vaker met een vertrek naar een ander F1-team. De moeder van Verstappen, de 49-jarige Kumpen, laat de geruchtenmolen opnieuw draaien. De Belgische ex-coureur heeft een post geliked van Autosport waarin haar zoon in het pak van Mercedes is te zien. Op de Instagram-post is een lachende fan te zien met zijn zelfgemaakte vlag.

'De moeder van Max heeft het geliked!', schrijft een scherpe fan in de reacties. Mercedes-baas Toto Wolff trekt al een tijdje aan Verstappen om voor hem te rijden. "Dit (een team met Russell en Verstappen, red.) valt allemaal meer onder de categorie. vergezochte ideeën, want ik wil eigenlijk gewoon doorgaan met Kimi en George zoals het nu is. Alles daarbuiten is niet echt realistisch, maar goed - als je een Russell/Verstappen-line-up hebt, dan is dat toch een soort Prost/Senna, of niet?", liet hij weten.

De moeder van Verstappen likete deze post op Instagram:

Sprintrace

De Grand Prix van België is een favoriet voor Verstappen. Hij won de race in 2021, 2022 en 2023 voor 'eigen' publiek. Vorig jaar was Lewis Hamilton de snelste. Verstappen heeft de eerste WK-punten winnen nadat hij de sprintrace met behoorlijke afstand op Oscar Piastri en Lando Norris won. Zondag zal hij vanaf 15:00 uur hopen om het gaatje op de WK-stand met de McLarens langzaam te dichten.