Meervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen rijdt ook graag in andere takken van de autosport. Afgelopen weekend was hij present op de Nürburgring in Duitsland, waar een dodelijk ongeval plaatsvond. Daardoor neemt de discussie toe, of de Red Bull-coureur er wel zo verstandig aan doet om uitstapjes buiten de Formule 1 op te zoeken.

De eerste van twee kwalificatieraces van Max Verstappen op de Nürburgring in Duitsland werd vroegtijdig stilgelegd na een grote crash waarbij een coureur is overleden. Het ging om de 66-jarige coureur Juha Miettinen.

"Als er zo snel een rode vlag komt, vooral op een circuit zoals hier, waar eigenlijk nooit een rode vlag komt, dan weet je dat er wel iets goed fout is", reageerde Verstappen zondag in gesprek met ViaPlay op de vraag hoe hij de tragische crash van zaterdag beleefde. "Dan is het natuurlijk afwachten", vervolgt Verstappen. "En als je dan uiteindelijk het nieuws hoort, is dat natuurlijk voor niemand fijn. Uiteindelijk weet je dat dat soort dingen kunnen gebeuren, alleen als het dan gebeurt, ja... dat blijft toch een heel raar gevoel."

Oud-coureur Juan Pablo Montoya (50) vindt dat Verstappen beter kan stoppen met autoraces rijden in andere klasses. De Colombiaan werd tweemaal derde in het eindklassement van het wereldkampioenschap F1. Daarnaast is hij een van de slechts drie autoracers die minstens één race hebben gewonnen in de F1, IndyCar en NASCAR Cup Series.

In de podcast MontyoAS zegt hij: "Ik weet dat wat er gebeurd is vreselijk is. Denk je dat Red Bull zou heroverwegen welke toestemming ze Max geven om in die auto’s te racen? Nee, want ze zijn bang hem kwijt te raken." Was hij de beleidsbepaler bij het team, dan zou hij Verstappen geen toestemming meer geven voor uitstapjes. "Honderd procent. Nee, sorry. Tweehonderd procent. Er kan een ongeluk gebeuren, hij kan zijn been of arm breken."

Vervolgens onderbouwt Montoya zijn houding verder: “Het geld dat Red Bull in hem heeft geïnvesteerd, zou reden genoeg moeten zijn om te zeggen: 'Kijk, we hebben je de kans gegeven, maar na dit ongeluk heroverwegen we het en vinden we dat dit niet mag gebeuren.'"

"Persoonlijk zou ik dat gezegd hebben als ik de baas van Red Bull was geweest. Ik zou Max hebben gebeld en gezegd: 'Meneer, alstublieft, stap niet meer in de auto.' Het is iets waarvan ik denk dat ze het echt moeten heroverwegen."