Na Liam Lawson lijkt F1-degradatie volgende coureur op komst: 'Maakte een absurd domme fout'

Na Liam Lawson moet een volgende Formule 1-coureur vrezen voor zijn stoeltje. Het gaat om Alpine-rijder Jack Doohan. Tijdens de GP van Japan maakte Australiër een 'absurd domme fout', waardoor zijn team nu twijfelt aan zijn kunnen.

Het ging om de crash van Doohan tijdens de vrije training in Japan. De Australiër kwam in een spin terecht tijdens een van de eerste bochten. Doohan had zijn DRS nog aanstaan en was vergeten dat hij deze handmatig aan moest zetten, waardoor hij te veel snelheid pakte en uit de bocht vloog.

Doohan presteerde in de eerste twee races ook niet goed. Zo vloog hij in zijn thuisrace in Australië ook al in de eerste ronde uit de bocht en tijdens de GP van China pakte hij vier strafpunten voor incidenten gedurende het hele weekend. Daarmee zijn er twijfels ontstaan binnen team Alpine. De ploeg heeft Franco Colapinto achter de hand en volgens verschillende media zou het team overwegen om de twee van stoeltje te laten wisselen.

'Een absurd domme fout'

Voormalig FIA-steward Johnny Herbert vertelt tegenover SambaSlots dat hij de fout van Doohan in Japan echt onbegrijpelijk vond. "Het was een beschamend moment toen wij uitvonden dat Jack Doohan zijn DRS-knop niet had ingedrukt. Dat zou voor een coureur iets automatisch moeten zijn om te doen. De DRS stopt uit zichzelf als je remt, maar zoals hij de eerste bocht inging werkt dat niet. Hij remde niet en dan gaat het mis."

Herbert vindt het een ware beginnersfout die Doohan maakte. "Hij drukte niet op die knop. Dat is echt een absurd domme fout van iemand die precies weet hoe het werkt. Als je niet remt, dan moet je die knop natuurlijk zelf indrukken om de DRS te stoppen. Het is echt een beschamende crash, want het laat je er zo dom uitzien. Het is echt een domme fout die hem misschien wel zijn Formule 1-carrière gaat kosten."