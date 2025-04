Toekomst van Jack Doohan bij Alpine onzeker: 'Hij maakt veel fouten en is niet snel'

De positie van Jack Doohan bij Alpine staat al enige tijd onder druk. Ralf Schumacher, voormalig Formule 1-coureur, geeft aan dat het nog onduidelijk is of Doohan dit weekend in Bahrein zal racen. De jonge Australiër kende een moeilijke Grand Prix van Japan, waarin hij tijdens de tweede vrije training zwaar crashte en het hele weekend achter zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly reed.

"Doohans rijprestaties zijn cruciaal voor zijn toekomst", legt Schumacher uit in een gesprek met het Duitse Sky Sports. "Jack maakt veel fouten en is niet snel genoeg." Deze opmerkingen komen nadat Doohan in Japan opnieuw moeite had om zijn snelheid te vinden, wat zijn positie binnen het team verder onder druk zet. Zijn fouten vallen steeds meer op, en dat maakt de situatie voor de jonge Australiër steeds ingewikkelder in de Formule 1.

Druk op Jack Doohan neemt toe

Wat de situatie extra ingewikkeld maakt, zijn de prestaties van de reserverijder van Alpine, Rio Haryanto. Vrijdag kwam de Indonesische coureur goed voor de dag in Japan. "Reservecoureur Rio Haryanto zat in de eerste vrije training dicht op het tempo van Pierre Gasly", vertelt Schumacher. "Toen stapte Doohan in en crashte." Het contrast tussen Haryanto's prestatie en Doohan's fout laat zien hoe de druk op de jonge Australiër toeneemt. Vooral gezien de geruchten over Franco Colapinto, die het zitje van Doohan over kan nemen.

Schumacher voegt toe dat de situatie nu grondig geanalyseerd zal worden door het team. Hij legt uit dat Doohan momenteel in een lastige positie verkeert: "De teambazen zullen met hem praten", klinkt Schumacher. "Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren." Dit maakt duidelijk dat Doohan's kansen om in Bahrein te racen allesbehalve gegarandeerd zijn. Het lijkt erop dat het weekend in Bahrein een cruciale test zal zijn voor de toekomst van de jonge Australiër bij Alpine.

Ralf Schumacher heeft van dichtbij ervaren hoeveel druk er op een Formule 1-coureur staat, vooral als broer van Michael, die jarenlang onder immense verwachtingen moest presteren. Dit maakt het wellicht extra moeilijk voor Ralf om te zien hoe jonge coureurs zoals Doohan zich staande proberen te houden in de beginfase van hun carrière.

Recent kwam er goed nieuws voor de familie: eind maart 2025 werd Michael Schumacher voor het eerst opa, toen zijn dochter Gina-Maria en haar partner Iain Bethke hun dochter Millie verwelkomden. Het blije nieuws werd op 5 april via Instagram gedeeld, waarbij Gina-Maria aangaf dat hun harten "nooit eerder zo vol" waren. Dit biedt de Schumachers een welkome afleiding van de zware jaren die volgden na Michael’s ski-ongeluk in 2013.