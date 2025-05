Neef van omgekomen Formule 1-legende Ayrton Senna spreekt zich op sterfdag uit: 'Hij ging een stap verder'

Vandaag is het precies 31 jaar geleden dat de legendarische Braziliaanse Formule 1-coureur Ayrton Senna om het leven kwam. De Braziliaan, een icoon in de autosport, verongelukte op 1 mei 1994 op het circuit van Imola. Op zijn sterfdag spreekt zijn neef zich uit.

Senna racete 10 seizoenen in de Formule 1, waarin hij drie wereldtitels, 41 overwinningen en 65 polepositions behaalde. Voor veel fans is hij nog steeds de beste coureur aller tijden. "In alle sporten herinneren mensen zich de grootsten, maar Ayrton ging nog een stap verder," legt Senna's neef Bruno uit. "Mensen hadden een persoonlijke band met hem, het ging verder dan de bewondering die je hebt voor een succesvolle sporter."

'Daar zijn we trots op'

"Er zijn nu kinderen, geboren decennia na Ayrton's dood, die alles over hem weten dankzij hun ouders en grootouders. Ze identificeren zich nog steeds met Ayrton. Het is fantastisch dat Senna's nalatenschap voortleeft, daar zijn we trots op." Bruno demonstreerde op 21 april op het circuit van Goodwood de Lotus 97T van zijn oom. Met deze bolide behaalde Ayrton op 21 april 1985 zijn eerste Formule 1-overwinning op Estoril.

'Hij was mijn held'

"Ayrton was mijn held. Ik was 5 jaar oud toen ik al kartte en de races op tv keek," vertelt Bruno. "Al van jongs af aan wilde ik in zijn voetsporen treden."

Nog steeds records op zijn naam

Senna houdt nog steeds verschillende Formule 1-records. Daaronder de records voor de meeste opeenvolgende pole positions (8), het record voor de meeste opeenvolgende pole positions op één Grand Prix (7, San Marino), en de gedeelde records voor de meeste pole positions op één Grand Prix (8 - samen met Schumacher en Hamilton) en het aantal races dat hij van start tot finish leidde (19 - samen met Hamilton). Hij wordt beschouwd als een van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden, en velen geloven dat hij dé grootste was.

De cijfers van Senna in de Formule 1