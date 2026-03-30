Heel Formule 1-minnend Nederland leeft al tijden in rep en roer. Nu het zo matig gaat met Max Verstappen en de reglementen veel te wensen over laten, valt bij veel kijkers het plezier weg. Aan tafel bij Vandaag Inside vragen de heren zich hardop af wat de toekomst van Verstappen in de sport nog wordt.

Op het circuit van Suzuka in Japan werd het andermaal een teleurstelling voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur eindigde teleurstellend als achtste en vroeg zich naderhand af hoelang hij nog actief zal zijn in de koningsklasse. Bij Vandaag Inside was maandag oud-coureur Giedo van der Garde te gast. Hij spreekt zich uit over de situatie rond zijn landgenoot.

Teleurgestelde Verstappen

Zou Verstappen boos zijn op zijn matige bolide of meer op de - in zijn ogen - slechte reglementen? Dat vraagt de talkshowtafel zich af. "Ik denk dat Max vooral teleurgesteld is over zijn team en de motor, die gaan voor geen ene meter", licht oud-coureur Van der Garde toe aan de bar bij Vandaag Inside. "De auto en de motor zijn te langzaam. Maar hij is ook niet happy over de reglementen."

"De manier van rijden is natuurlijk compleet anders dan andere jaren", vervolgt de rijder die in 2013 namens Caterham in de Formule 1 reed. "Dat je vroeg van je gas af moet om die batterij op te laden. Dat ligt Max op dit moment niet, dus hij zit niet in zijn happy moment."

'Gaat ergens anders kijken'

Door de alsmaar aanhoudende onvrede rijst de vraag over de toekomst van Verstappen alsmaar op. "Hij gaat ergens anders kijken", meent Van der Garde, die de toekomst van de Red Bull-coureur dus wel binnen de Formule 1 ziet. "Hij wil natuurlijk een auto waarin hij om de winst kan strijden." Dat leidt tot verbazing bij René van der Gijp. "Dan moet je toch ook niet naar een ander team gaan? Gewoon zeggen dat het niet je ding is."

De dreigementen van Verstappen werken wel degelijk invloed uit op de FIA, meent Van der Garde. "Die gaan echt wel wat dingen veranderen, maar kunnen nu niet veel doen. Voor volgend jaar komt de verandering er wel, ze willen Max Verstappen natuurlijk graag behouden voor de sport. Maar heel eerlijk ik denk dat die gaat kijken naar ander team."

'Daarom is hij chagrijnig'

Toch denkt de 40-jarige Van der Garde dat zijn landgenoot een andere houding had bij meer succes. "Dan had hij anders gereageerd. Daarom is hij nu chagrijnig, omdat hij achtste word", meent de Formule 1-analist. "Een paar jaar geleden had die de beste auto en was het walhalla. Ik denk wel dat hij serieus om zich heen gaat kijken."

Toch houdt Van der Garde nog een klein beetje hoop dat het goed komt. "Red Bull heeft eerder bewezen dat ze het kunnen omdraaien. Dus het team heeft wel de power en de kunde om dat te kunnen, dus ik hoop dat het lukt. Nu hebben ze een maand de tijd en dan maar fingers crossed dat ze daar iets mee doen", besluit Van der Garde.