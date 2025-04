Nieuwe teamgenoot kijkt vol verbazing naar 'extreme versie' Max Verstappen

Yuki Tsunoda is diep onder de indruk van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Japanner reed vorige week in zijn thuisland voor de eerste keer aan de zijde van de Nederlander en dat werd geen fijn weekend. Tsunoda kwam als twaalfde over de streep, terwijl de viervoudig wereldkampioen er met de overwinning vandoor ging.

Tsunoda onthulde in aanloop naar de race in Bahrein van komende weekend dat hij de setup van Verstappen gebruikte tijdens de Grand Prix van Japan, zijn eerste weekend voor Red Bull Racing. Tijdens de trainingen op Suzuka zat de Japanner nog dicht op de Nederlander, maar hij viel vervolgens uit in Q2. Hij startte als veertiende en finishte de race uiteindelijk als twaalfde.

Ondanks de teleurstellende afloop van zijn eerste raceweekend bij Red Bull zag Tsunoda toch een positief punt. Voor aanvang van de Grand Prix van Bahrein verklaarde hij tevreden te zijn dat hij de auto onder controle kreeg met een balans die zijn voorgangers veel problemen bezorgde. Het is bekend dat de Red Bulls gebouwd zijn met een sterke, stabiele voorkant ten koste van de achterkant, omdat de rijstijl van Verstappen dat vereist.

Verrassing voor Tsunoda

"Qua hoe goed de auto is, is het nog steeds oké. Het is te vroeg om te zeggen of ik er comfortabel in kan rijden of niet. Maar ik denk dat ik om kan gaan met een autobalans waar veel andere coureurs mee worstelen. Ik heb eigenlijk Max' setup gebruikt, wat ik een goed idee vond. Verrassend genoeg kan ik er best goed mee rijden, dus ik ben voorlopig tevreden", vertelde Tsunoda in Bahrein.

"De richting die we in de simulator uitprobeerden, die iets anders was dan in China, was gericht op het stabiliseren van de achterkant. Uiteindelijk ontdekten we dat dit een setup was waar ik me goed bij voelde."

Lof voor Verstappen

Volgens de Japanner zit er weinig verschil tussen zijn voorkeur en die van zijn teamgenoot: "Max voelde zich er ook heel goed bij in de simulator, dus uiteindelijk begon Max ook met die setup die ik op Suzuka fijn vond. Ik probeerde een extremere versie van die setup, maar dat werkte niet."

"Het is niet zoals de setup die Max in China gebruikte. Daar is het wat specifieker, omdat in China de voorkant meer beperkt is. Maar Max' setup helpt de achterkant en ik vond die setup zeker complex in de simulator. Het is ongelooflijk hoe Max met zo'n setup kan rijden," aldus Tsunoda.