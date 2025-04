Pissige collega van Max Verstappen haalt keihard uit naar autosportbond: 'Echt teleurstellend'

Williams-coureur Carlos Sainz heeft zich fel uitgelaten over de boete die hij van de internationale autosportfederatie (FIA) kreeg na de Grand Prix van Japan vorige week.

Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Japan een flinke boete opgelegd gekregen. De Spaanse coureur was te laat voor het spelen van het Japanse volkslied voor de start van de race op Suzuka. Daardoor kreeg hij een boete van 20 duizend euro, waarvan 10 duizend euro voorwaardelijk met een periode van twaalf maanden.

Sainz had een opvallende verklaring voor zijn late komst: hij kampte met maagklachten en was nog bij de teamarts. Hoewel er sprake was van verzachtende omstandigheden, benadrukten de stewards dat het tonen van respect voor het volkslied een ‘grote prioriteit’ is. Ze voegden daaraan toe dat alle betrokkenen rekening moeten houden met mogelijke vertragingen en goed moeten plannen om op tijd op de juiste plek te zijn.

Buitenproportioneel

Voor aanvang van de race in Bahrein uitte de Williams-coureur zijn ongenoegen over de boete, die hij kreeg omdat hij slechts vijf seconden te laat was. Hij benadrukte tijdens een persconferentie dat hij punctualiteit belangrijk vindt, maar dat de hoogte van de boete buitenproportioneel is.

“Ik ben een groot voorstander van stiptheid en correct gedrag, zeker als het gaat om volksliederen en de aanwezigheid van officials. Ik was de eerste die zijn fout toegaf en zijn excuses aanbood. Maar vijf seconden te laat zijn en daarvoor 10.000 euro moeten betalen… Ik weet niet of ik nu wéér een boete krijg voor wat ik ga zeggen, maar soms gebeuren er onverwachte dingen. Het was een dure les. Tien mille voor vijf seconden, dat is echt teleurstellend. Ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar dat geld naartoe gaat. Hopelijk is het voor een goed doel. Ik ben benieuwd waar het terechtkomt”, aldus Sainz