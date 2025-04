Onherkenbare Lewis Hamilton geeft twee redenen waarom Max Verstappen en co moeten vrezen in Bahrein

Lewis Hamilton denkt komend weekend een nieuwe stap te kunnen zetten met zijn Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen leert de rode Formule 1-wagen steeds beter kennen en geeft nóg een reden waarom de Italiaanse renstal het goed zou kunnen doen in Bahrein. Wat opviel was dat Hamilton met een compleet nieuwe look opdook bij de persdag.

Hamilton krijgt voor de Grand Prix van Bahrein dit weekend een upgrade aan zijn Ferrari. De 40-jarige Brit meldde op de mediadag voorafgaand aan de race op het circuit van Sakhir dat de renstal verbeteringen voor de wagen heeft.

"We hebben een upgrade dit weekend, dus ik ben heel benieuwd", zei Hamilton die na vorig seizoen het team van Mercedes verliet voor de Italiaanse renstal. "We zouden iets meer downforce moeten hebben. We komen nog iets aan snelheid tekort."

Gewenning

Hamilton zei ook dat hij ondertussen iets meer in de Ferrari heeft gereden dan tijdens de testdagen in februari op het circuit van Sakhir. "Ik ben dus wat meer gewend aan de wagen. Dat moet de voorbode zijn voor een goed weekend."

De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als tiende in de GP van Australië en als zevende in de GP van Japan. Hij won de eerste sprintrace bij de Grote Prijs van China, maar werd daar net als teamgenoot Charles Leclerc gediskwalificeerd bij de hoofdrace.

Nieuwe look Hamilton

Hamilton verraste met een nieuwe coupe. Normaal gesproken heeft hij vlechtjes op zijn hoofd gebonden. Vorige week viel al op dat hij losse krullen had onder zijn balaclava en nu heeft hij helemaal besloten de krullen volledig te omarmen.

Lewis Hamilton © Getty Images

Grand Prix van Bahrein

De GP van Bahrein staat zondag om 17.00 uur op het programma. Het is dan al avond in Sakhir. Max Verstappen was de vorige twee jaar oppermachtig in de woestijn. In 2024 pakte hij in Bahrein zelfs de vijfde (en tot nu toe laatste) Grand Slam van zijn carrière: pole position, winst, de snelste raceronde en alle ronden geleid.

Voor de dubbelslag van Verstappen in Bahrein won Charles Leclerc in zijn Ferrari. Voor die tijd won Hamilton liefst drie keer op rij, toen nog in zijn Mercedes. De Ferrari-coureurs hebben dus goede herinneringen aan het circuit.