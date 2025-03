Onstuimig weer bij GP Australië: Max Verstappen kan op één dag borst en banden nat maken

De Formule 1 gaat nu echt weer beginnen. Dit weekeinde kruipt Max Verstappen in zijn gloednieuwe RB21 voor de Grand Prix van Australië. Dat gebeurt onder onstuimige weersomstandigheden.

In Melbourne is het vrijdag en zaterdag - wanneer de trainingen en kwalificatie worden verreden - volop zonnig en blijft het droog. Daarbij loopt de temperatuur flink op: vrijdag wordt het ongeveer 25 graden en zaterdag kan het maximaal 31 graden worden. 's Nachts daalt het kwik tot 16 graden. De wind is matig en komt uit het zuiden tot westen.

Natte race?

Toch zal Verstappen niet aan dat weer moeten wennen. Op zondag, racedag, is het namelijk behoorlijk stormachtig met flinke regen- en onweersbuien en een krachtige wind. De kans is volgens Weeronline groot dat de baan op het Albert Park Circuit nat is.

"De exacte timing van de zwaarste buien is nog onzeker, maar de kans op een nat circuit is groot", aldus het weerbureau. Daarnaast kan ook de wind voor hinder op het circuit zorgen: deze komt uit het westen en is met windkracht 5 vrij krachtig. Tijdens buien kunnen ook harde windstoten voorkomen.

Einde aan imposante reeks dreigt

Voor Verstappen is het te hopen dat het nat is in Melbourne tijdens de race. De Nederlander heeft in het verleden meermaals aangetoond een meester te zijn in de regen, met de GP van Brazilië als recentste voorbeeld. Nu Red Bull niet meer de snelste is op de grid moet Verstappen uit andere dingen zijn voordeel halen.

In 2021, 2022, 2023 en 2024 werd Verstappen wereldkampioen, waarvan hij de laatste twee jaar de openingsrace won. Hij gaat dan ook al 1029 dagen aan kop van het rijdersklassement. Een imposante recordreeks waar in Australië een einde aan dreigt te komen vanwege de toegenomen concurrentie.

Papa Verstappen

Het beloven sowieso spannende weken te worden voor Verstappen. Hij en zijn vriendin Kelly Piquet verwachten spoedig hun eerste kindje. De Braziliaanse kan wel eens bevallen tijdens een van zijn races, al is duidelijk dat Verstappen geen wedstrijd overslaat.