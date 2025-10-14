Christian Horner werd afgelopen zomer na ruim twintig jaar als teambaas van Red Bull ontslagen, maar sindsdien wordt hij bijna wekelijks in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1. In zijn thuisland zijn ze er nu zeker van dat hij in gesprek is met een grote concurrent van het team van Max Verstappen.

Horner werd eerder al gelinkt aan het team van Haas, maar de berichten uit Groot-Brittannië over een mogelijke stap naar Ferrari worden inmiddels wel heel serieus. Het werd afgelopen week al duidelijk dat de Brit in de belangstelling staat van de Italiaanse renstal, maar Daily Mail weet inmiddels te melden dat beide partijen zelfs al in gesprek zijn.

Druk neemt toe op Vasseur

De berichten zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen, want Frederic Vasseur, de huidige teambaas van Ferrari, verlengde onlangs nog zijn contract. Toch lijkt het erop dat Johann Elkann, de grote baas van Ferrari, niet bepaald overtuigd is van de Fransman.

Dat is gezien de resultaten ook niet heel gek. Ferrari leek in 2024 eindelijk weer de aansluiting te hebben gevonden met de top nadat het tot de laatste race streed om de constructeurstitel. De verwachtingen waren na het aantrekken van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoog, maar de prestaties vallen in 2025 enorm tegen.

Teleurstellend jaar

Ferrari wist met Hamilton en Charles Leclerc nog geen enkele race te winnen. De Monegask eindigde vijf keer op het podium, maar dat lukte de Brit nog niet. Hamilton won wel de sprintrace in China. Leclerc en Hamilton staan op een teleurstellende vijfde en zesde plek in de WK-stand.

Bij de constructeurs staat Ferrari derde en maakt het wel nog kans om de tweede plek van Mercedes over te nemen. Al moet de renstal ook achteruit kijken, want Red Bull staat slechts acht punten achter.

Lewis Hamilton

Mocht Horner inderdaad bij Ferrari aan de slag gaan dan wordt hij opmerkelijk genoeg de baas van Lewis Hamilton, de coureur waar Verstappen in 2021 mee om de titel streed. Dat was een verhit duel waarbij ook teambazen Horner en Toto Wolff van Mercedes geregeld olie op het vuur gooiden. Mogelijk moet er dus nog wat uitgesproken worden tussen de twee Britten.

Ontslag bij Red Bull

Horner was één van de grondleggers van het succes van Red Bull. Onder zijn leiding werden zowel Verstappen als Sebastian Vettel viermaal wereldkampioen. De Brit raakte begin 2024 echter in opspraak door vermeend grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerker. Horner overleefde dat schandaal, maar moest enkele maanden geleden toch het veld ruimen door tegenvallende prestaties.