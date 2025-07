Formule 1-coureur Max Verstappen probeert zich in de huidige mediastorm koel te houden en zich te focussen op presteren met Red Bull Racing. Maar het leven van de Nederlander ziet er wel heel anders uit dan een jaar geleden, toen hij nog volop op zijn wereldtitel joeg. Nu is hij in zijn Red Bull gedoemd om te strijden om plek drie. Het brengt de vraag naar boven: hoe lang vindt hij dit nog leuk en hoe lang gaat hij nog door?

De 27-jarige Verstappen is de meest besproken coureur van het veld, ondanks dat Oscar Piastri en Lando Norris de WK-stand domineren in hun McLarens. Door de slechte prestaties van de Red Bull, klinken de geruchten over een transfer naar bijvoorbeeld Mercedes. Daarnaast werd hij twee maanden geleden voor het eerst vader (van dochtertje Lily). Dat laat hem anders naar het leven kijken, maar niet naar een specifiek moment om met pensioen te gaan.

'Voelt alsof ik heel veel mis'

"Ik weet niet wanneer ik zal stoppen in de Formule 1. Is dat op m'n 32ste? Als ik 35, 36 ben? Ik weet het niet en het is ook onmogelijk om dat te weten", zegt hij in gesprek met The Athletic. Het gaat voor hem om meer dan leeftijd. Vooral het grote gemis van het zien van zijn gezin, familie en vrienden, speelt ook nog een rol. "Het voelt nu al alsof ik heel veel mis, zelfs gewoon maar met mijn familie zijn. Ik ga wel met ze op vakantie, maar ik mis de momenten waarop ik gewoon langs kan gaan in een weekend."

'Ik hoop dat het ooit nog eens terug kan komen'

De momenten samen zijn vooral vakanties en daarin is er ook maar weinig tijd. "Ik wil ook weleens met ze samen op de bank zitten op een luie dag. Of gewoon langsgaan na een werkdag. We wonen nu best wel ver uit elkaar, dus dat soort momenten zijn onmogelijk in mijn leven nu. Ik hoop dat het ooit nog eens terug kan komen." Dit seizoen komt Verstappen niet in de buurt van de prijzen, nadat hij sinds 2021 elk jaar wereldkampioen werd. "Als ik echt helemaal geen kans meer heb om te winnen en ik moet in het middenveld rijden, dan zal het plezier heel snel verdwijnen", geeft Verstappen eerlijk toe.

'Dat is niet meer mogelijk'

Als Verstappen de keuze had, dan zou hij er alles voor over hebben om weer 'onbekend te zijn in de wereld'. "Maar dat is niet meer mogelijk", weet hij ook. Hij laat zich aan de andere kant niet gek maken door alle geruchten om hem heen. "Mijn vader (Jos Verstappen, red.) dacht in eerste instantie altijd dat ik iets te rustig was als kind. Maar het boeit me allemaal gewoon niet (wat er over hem gezegd wordt, red.). Ik focus op mezelf en op de mensen dicht om me heen. Ik doe wat ik moet doen op het circuit en daarnaast leef ik mijn leven met mijn passies en mijn familie."