Max Verstappen is de afgelopen weken enorm veel gekoppeld aan Mercedes. Maar het zou nu zomaar kunnen dat de deal tóch niet doorgaat. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed namelijk een zeer opvallende uitspraak.

De transfersoap rondom topcoureur Verstappen en Mercedes lijkt een roemloos einde tegemoet te gaan. Een overstap van de wereldkampioen naar het Duitse team in 2026 lijkt van de baan.

Mercedes-baas Toto Wolff vertelde de Oostenrijkse televisiezender ORF dat het "prioriteit" is om de huidige coureurs George Russell en Kimi Antonelli te behouden. Russells contract loopt tot het einde van dit seizoen, terwijl het lot van debutant Antonelli afhangt van wie er in de eerste auto van het team rijdt.

Eis van Verstappen ingewilligd

Wolffs uitspraken lijken te maken te hebben met het besluit van Verstappen om bij Red Bull te blijven voor het seizoen 2026. Dit is niet officieel bevestigd, maar verschillende analisten suggereren dat het ontslag van Christian Horner een eis was van de Verstappen-clan. Nu Horner weg is, zou Max het team in 2026 de kans willen geven om weer mee te strijden om de titel.

Volgens ORF is de deadline, waarbinnen Verstappen zijn contract met Red Bull kon verbreken om in 2026 voor een ander team te rijden, verstreken. De volgende mogelijkheid om te vertrekken is volgend jaar, voor het seizoen 2027. Red Bull-adviseur Helmut Marko voorspelde dat dit onderwerp deze zomer veelbesproken zou zijn, en hij kreeg gelijk. Voorlopig blijft de toekomst van Verstappen echter onduidelijk.

Grand Prix van België

De Formule 1-coureurs bereiden zich voor op de Grand Prix van België van komend weekend. Daar staat zaterdag de sprint op het programma en een dag later de race. Normaliter is Verstappen ijzersterk op Spa-Francorchamps, maar de Red Bull is dit seizoen niet sterk genoeg. McLaren heeft de snelste auto, terwijl ook Ferrari en Mercedes sneller zijn dan Red Bull.