Opmerkelijk besluit in Formule 1: dolend Alpine vervangt coureur voor vijf races

Bijzonder nieuws uit de Formule 1. Daar is weer een coureur geslachtofferd. Bij het onrustige Alpine komt Jack Doohan niet meer in actie. Hij wordt voorlopig vervangen door Franco Colapinto.

Colapinto is door het team bevestigd voor de komende vijf races. De Argentijn neemt per direct het zitje over van Doohan, die overigens wel 'gewoon' de eerste reservecoureur van het team blijft. Pierre Gasly blijft uiteraard gewoon zijn stoeltje behouden.

Onrust bij Alpine

Het is het volgende hoofdstuk bij het onrustige Alpine, dat een zeer matige start van het seizoen kent. Teambaas Oliver Oakes nam dinsdag ontslag bij het team dat voorlaatste staat in het kampioenschap voor constructeurs. Doohan wist nog geen enkel punt te pakken, Gasly sprokkelde er zeven.

De opvolger van Oakes is een boegbeeld uit de Formule 1. Flavio Briatore keerde namelijk terug als teambaas. De inmiddels 75-jarige Italiaan vierde bij Ferrari grote successen met Michael Schumacher en heeft nu de dagelijkse leiding in handen. Hij was wel al als adviseur in dienst van Alpine.

Opnieuw vroeg coureur geslachtofferd

Eerder dit Formule 1-jaar moest ook de ploeggenoot van Max Verstappen zijn zitje afstaan. Liam Lawson kreeg maar twee races de kans en werd toen geruild met Yuki Tsunoda. De Japanner sprokkelde tot nog toe slechts drie punten in de vier races als opvolger van Lawson.

Volgende GP is in Europa

Colapinto heeft ruim anderhalve week om te wennen aan de auto. Op zondag 18 mei is het tijd voor de FP Emilia-Romagna in het Italiaanse Imola. Hij is overigens geen onbekende in de Formule 1, want vorig jaar maakte hij het seizoen af bij Williams. Daar verving hij Logan Sargeant en pakte hij in de laatste acht GP's vijf punten.